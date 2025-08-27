  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

2025-08-27 08:11:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، حوالي 8.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3159 عقداً.


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2965 نقطة بارتفاع نسبته 0.22 بالمئة.

