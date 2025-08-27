403
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأربعاء، حوالي 8.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3159 عقداً.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2965 نقطة بارتفاع نسبته 0.22 بالمئة.
