وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

2025-08-27 08:11:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، تفقد خلالها سير العمل في المكتب ومستوى الخدمات المقدمة ومعدلات الإنجاز في تنفيذ المهام والواجبات.


واجتمع الفراية، خلال الزيارة مع مسؤولي المكتب، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وتقديم التسهيلات اللازمة للمراجعين، ومشيرا إلى أهمية تشجيع المواطنين بالتوجه نحو الخدمات الالكترونية وغرس الثقافة الرقمية في ذهنية المواطن، والمضي في تنفيذ الخطط والمشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية، لما لها من مزايا وأثر فاعل في التسهيل على متلقي الخدمة.


وفي هذا السياق، تم تقديم إيجاز عن عمل المكتب وطبيعة الخدمات المقدمة وإحصائيات بأعداد المراجعين سواء المواطنين أو الأجانب، والأثر الفعال لإطلاق الخدمات الرقمية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق سند، في تقليل عدد المراجعين وتجويد مستوى الخدمات.

MENAFN27082025000208011052ID1109983155

