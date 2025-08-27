العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وفدًا من كبار الضباط المتقاعدين، وذلك بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، والعميد الركن رعد العمايرة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.



ورحّب العيسوي في مستهل اللقاء بوفد المتقاعدين العسكريين، ناقلًا إليهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه الكبير برفاق السلاح الذين شكّلوا عبر مسيرتهم العسكرية نماذج مضيئة في التضحية والوفاء..

وشدد العيسوي على أن جلالة الملك يرى في المتقاعدين العسكريين بيوت خبرة وطنية وركائز راسخة في تعزيز الوعي وترسيخ قيم الانتماء والولاء، فهم الشاهد الحي على تاريخ البطولة الأردنية، وحلقة الوصل التي تربط ماضياً مجيداً بحاضر مشرق ومستقبل واعد.



وأشار العيسوي إلى أن الأردن يقف اليوم أمام مرحلة إقليمية دقيقة تتشابك فيها الأزمات وتتقاطع المصالح، مما يضاعف من أهمية دور المتقاعدين العسكريين باعتبارهم صوت الحكمة، وراية الوحدة، والعين الساهرة على أمن الوطن وتماسك جبهته الداخلية، مؤكداً أنهم كانوا وما زالوا صمام أمان للأردن وحصناً منيعاً أمام كل محاولات الاستهداف.

من جهتهم أكد المتحدثون تمسّكهم بالبيعة والولاء للعرش الهاشمي، مشددين أن الأردن بقيادته الهاشمية، ونشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية الباسلة، سيبقى عصيًّا على كل المؤامرات والتحديات، وقلعة حصينة في وجه محاولات النيل من أمنه واستقراره وسيادته.

وقال المتحدثون "نحن معشر المتقاعدين العسكريين، بيت الولاء ومستودع الانتماء، رفاق السلاح، أهل سمع وطاعة، نحمل في أعناقنا أمانة البيعة، نحن سدنة الجيش وحرس النظام، نقف سداً منيعاً ودرعاً صلباً رديفاً للجيش وسنداً للأجهزة الأمنية، نمثل قبائل وعشائر ندين بالولاء المطلق للعرش الهاشمي، ونعتنق عقيدة وطنية راسخة: الملك – الوطن – العلم".

وأكدوا أن "الأردن قوي بقيادته الهاشمية، وملتزم بنهجه الثابت الذي جعل منه ركيزة استقرار في المنطقة، وصوتاً حراً في الدفاع عن قضايا الأمة في جميع المحافل الإقليمية والدولية".

