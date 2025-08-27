إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار منظم الحفلات المصري وليد منصور جدلاً واسعًا بعد انتشار أنباء عن اتفاقه مع مدير أعمال فنان لبناني شهير لإقامة أول حفل له في مصر عقب سنوات من الغياب، ما وضعه في موقف وصف بـ"المأزق"، خاصة بعد صدور بيان رسمي ينفي تلك الأنباء.



وأكد منصور في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه لم يوقع أي عقود رسمية، مشيرًا إلى أن المحادثات كانت "تشاورية" فقط، معربًا عن رغبته في تنظيم هذا الحفل المنتظر. وأضاف أنه ينتظر إقامة حفل للفنان في السعودية، ليُعقد بعده اجتماع لترتيب الحفل المصري.



في المقابل، أصدرت شركة "بنش مارك" بيانًا رسميًا نفت فيه وجود حفلات فنية للفنان خارج إشرافها، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي عروض مرتقبة، محذّرة من الإعلانات المضللة المتداولة على مواقع التواصل.



يُذكر أن الفنان المعني يعيش منذ سنوات في أحد المخيمات اللبنانية، بعد أحداث أمنية أثارت جدلاً، فيما تشير تقارير حديثة إلى سعيه لتسوية وضعه القانوني تمهيدًا لعودته إلى الساحة الفنية.

ارم نيوز