إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر

إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر
وأكد منصور في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه لم يوقع أي عقود رسمية، مشيرًا إلى أن المحادثات كانت "تشاورية" فقط، معربًا عن رغبته في تنظيم هذا الحفل المنتظر. وأضاف أنه ينتظر إقامة حفل للفنان في السعودية، ليُعقد بعده اجتماع لترتيب الحفل المصري.
في المقابل، أصدرت شركة "بنش مارك" بيانًا رسميًا نفت فيه وجود حفلات فنية للفنان خارج إشرافها، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخوّلة بالإعلان عن أي عروض مرتقبة، محذّرة من الإعلانات المضللة المتداولة على مواقع التواصل.
يُذكر أن الفنان المعني يعيش منذ سنوات في أحد المخيمات اللبنانية، بعد أحداث أمنية أثارت جدلاً، فيما تشير تقارير حديثة إلى سعيه لتسوية وضعه القانوني تمهيدًا لعودته إلى الساحة الفنية.
