أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي

تستعد النجمة المصرية أنغام للقاء جمهورها في حفل مرتقب على مسرح "رويال ألبرت هول" الشهير في لندن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، وذلك بعد فترة علاجية صعبة تجاوزتها بنجاح، لتعود إلى الساحة الفنية بإطلالة استثنائية.



ورغم الشائعات التي راجت مؤخراً عن تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعمليات جراحية متتالية، نفى الإعلامي محمود سعد هذه المزاعم، مؤكدًا أنها خضعت لعملية واحدة فقط، وأنها الآن بحالة جيدة وتعيش فترة نقاهة مع أسرتها في القاهرة.



يُعد هذا الحفل محطة فنية مهمة لأنغام، إذ ستكون أول فنانة مصرية تصعد هذا المسرح العريق منذ عبد الحليم حافظ، ما يمنح الحدث طابعًا تاريخيًا خاصًا.



وقد بدأت الشركة المنظمة بيع التذاكر منذ 2 مايو عبر الموقع العالمي CO، وسط إقبال واسع من جمهور أنغام داخل بريطانيا وخارجها.



الحفل المنتظر يأتي تتويجًا لرحلة تعافٍ وتحدٍ شخصي وفني، ليكون بمثابة رسالة قوة من فنانة عادت إلى جمهورها أكثر تألقًا وإصرارًا على تقديم الفن الراقي.

