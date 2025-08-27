  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منتدون : التهديدات الصهيونية ضد الأردن دخلت مرحلة التنفيذ مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة في مواجهتها

منتدون : التهديدات الصهيونية ضد الأردن دخلت مرحلة التنفيذ مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة في مواجهتها

2025-08-27 08:11:23
(MENAFN- Amman Net) أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الأمة تحت عنوان "التداعيات على الأردن والتوقعات وسبل المواجهة" على ضرورة بناء استراتيجية وطنية في مواجهة التهديدات الصهيونية الخطيرة ضد الأردن والتي دخلت مرحلة التنفيذ على الأرض عبر إجراءات الاحتلال في فلسطين، مما يتطلب تمتين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني والتعبئة المجتمعية والعسكرية، مع عدم الاعتماد على الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني أو العلاقات مع الإدارة الأمريكية في وقف مخططات المشروع الصهيوني.

واكد الأمين العام لحزب المحافظين ( تحت التأسيس) الدكتور طلال الشرفات خلال الندوة التي أدارها رئيس مركز دراسات الأمة عاطف الجولاني أن الخطر الصهيوني أصبح اكثر جدية بعد التهديدات الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بمخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مما يثبت فشل الرهان على المعاهدات الموقعة مع الاحتلال تجاه وأد فكرة الوطن البديل، مشيراً إلى ان الكيان الصهيوني لا يحترم الشرعية الدولية، مما يتطلب توحد الأردنيين رسمياً وشعبياً في هذه المرحلة لمواجهة هذا الخطر الداهم.


فيما أكد الوزير الأسبق الدكتور صبري الربيحات خلال الندوة التي حضرها عدد من النواب والشخصيات الوطنية والأكاديمية ضرورة أن يتحرك الجميع تجاه مواجهة الخطر الصهيوني والخروج مما وصفه بحالة التحطيم المعنوي والشعور بالعجز التي يعيشها المواطن العربي نتيجة ما يراه من عجز وصمت رسمي عربي ودولي تجاه ما يجري من حرب إبادة جماعية في غزة وعربدة الكيان الصهيوني، مع التأكيد على أن الدفاع عن الهوية الوطنية لا يتعارض مع الدفاع عن قضايا الأمة ونصرتها، مع ضرورة تكريس هذه المعاني الوطني لدى المواطنين بما يشكل قوة للمجتمع في مواجهة أي تهديد يمس الأردن.

فيما أشار رئيس جمعية العلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات إلى تاريخ المخططات الصهيونية حول التهجير وتصفية القضية الفلسطينية منذ عام 1967 وصولاً للتهديدات والإجراءات التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يستند لفكر أيدلوجي يميني متطرف لا يعترف سوى بمنطق القوة لتتفيذ "مشروع إسرائيل الكبرى " الذي سيكون له آثار خطيرة على الأردن والإقليم بأكمله، مشيراً للإجراءات الصهيونية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية واستهداف الوصاية الأردنية على المقدسات، مع تجاوز الاحتلال لمسألة تهجير الفلسطينيين للأردن نحو استهداف الجغرافيا الأردنية.

MENAFN27082025000209011053ID1109983151

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث