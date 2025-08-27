منتدون : التهديدات الصهيونية ضد الأردن دخلت مرحلة التنفيذ مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة في مواجهتها

منتدون : التهديدات الصهيونية ضد الأردن دخلت مرحلة التنفيذ مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة في مواجهتها
واكد الأمين العام لحزب المحافظين ( تحت التأسيس) الدكتور طلال الشرفات خلال الندوة التي أدارها رئيس مركز دراسات الأمة عاطف الجولاني أن الخطر الصهيوني أصبح اكثر جدية بعد التهديدات الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بمخططات تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مما يثبت فشل الرهان على المعاهدات الموقعة مع الاحتلال تجاه وأد فكرة الوطن البديل، مشيراً إلى ان الكيان الصهيوني لا يحترم الشرعية الدولية، مما يتطلب توحد الأردنيين رسمياً وشعبياً في هذه المرحلة لمواجهة هذا الخطر الداهم.
فيما أكد الوزير الأسبق الدكتور صبري الربيحات خلال الندوة التي حضرها عدد من النواب والشخصيات الوطنية والأكاديمية ضرورة أن يتحرك الجميع تجاه مواجهة الخطر الصهيوني والخروج مما وصفه بحالة التحطيم المعنوي والشعور بالعجز التي يعيشها المواطن العربي نتيجة ما يراه من عجز وصمت رسمي عربي ودولي تجاه ما يجري من حرب إبادة جماعية في غزة وعربدة الكيان الصهيوني، مع التأكيد على أن الدفاع عن الهوية الوطنية لا يتعارض مع الدفاع عن قضايا الأمة ونصرتها، مع ضرورة تكريس هذه المعاني الوطني لدى المواطنين بما يشكل قوة للمجتمع في مواجهة أي تهديد يمس الأردن.
فيما أشار رئيس جمعية العلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات إلى تاريخ المخططات الصهيونية حول التهجير وتصفية القضية الفلسطينية منذ عام 1967 وصولاً للتهديدات والإجراءات التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يستند لفكر أيدلوجي يميني متطرف لا يعترف سوى بمنطق القوة لتتفيذ "مشروع إسرائيل الكبرى " الذي سيكون له آثار خطيرة على الأردن والإقليم بأكمله، مشيراً للإجراءات الصهيونية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية واستهداف الوصاية الأردنية على المقدسات، مع تجاوز الاحتلال لمسألة تهجير الفلسطينيين للأردن نحو استهداف الجغرافيا الأردنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة