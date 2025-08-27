مؤسسة ياسر عرفات وجامعة خضوري تبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، اليوم الأربعاء مع رئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" د. حسين شنك، فتح آفاق التعاون والعمل المشترك بين المؤسسة والجامعة، وتعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة في مختلف المجالات الدراسية.

جاء ذلك لدى استقبال صبح، لرئيس الجامعة يرافقه د. محمود كميل، وذلك في مقر متحف ياسر عرفات، بحضور مدير عام المؤسسة عودة مشارقة، ومدير المتحف محمد حلايقة، ومدير الإعلام والعلاقات العامة فارس صقر، ومديرة الأنشطة محار أبو عين.

وقدم صبح نبذة عن المؤسسة قائلاً: "إن الهدف من إنشاء المؤسسة هو الحفاظ على الموروث النضالي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وتعزيز القيم الوطنية والديمقراطية، والحفاظ على إرث الرئيس القائد ياسر عرفات".

وأشار إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها رواية تاريخ القضية الفلسطينية لنفهم سيرة الراحل ياسر عرفات ومسيرته، مستعرضاً رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها وما تقوم به من نشاطات وبرامج على مدار العام.

وتابع: "أننا نجلس اليوم هنا في درة أعمال المؤسسة وهو متحف ياسر عرفات"، مشيراً إلى احتواء المتحف على العديد من المواد والممتلكات والأفلام المتاحة بثماني لغات عالمية، لتمكين الزائرين العرب والأجانب من الاطلاع على التاريخ الفلسطيني، إذ يحتوي المتحف على قاعة خاصة بالمصادر الفلسطينية ومراجع علمية متاحة للباحثين والكتاب والطلبة.

ودعا صبح رئاسة الجامعة والأساتذة والطلبة إلى زيارة متحف ياسر عرفات، لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة.

وتم تسليم مجموعة من إصدارات المؤسسة المرئية والمكتوبة لرئيس الجامعة، ومنها: الأفلام الوثائقية، حياة لا تنسى وأفلام رفاق الدرب، ومجموعة أفلام حول نشاطات المؤسسة السابقة، وكتاب حياة لا تنسى باللغتين العربية والإنجليزية، وكتاب المتحف باللغتين العربية والإنجليزية.

من جهته، شكر رئيس الجامعة، مؤسسة ياسر عرفات إدارة وموظفين على ما يقومون به من عمل جاد في الحفاظ على تاريخ الرئيس الرمز ياسر عرفات وإرثه، مثمنا دورها الدؤوب في إنشاء وإدارة متحف ياسر عرفات الذي يعد مزاراً وطنياً وسياحياً وثقافياً.

وأكد د. شنك أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة في العديد من المجالات التي تخدم الطلبة بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، وقال: "نحن جاهزون لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون في التخصصات المشتركة". وأهمها الاستفادة من أرشيف المؤسسة الكبير، وتبادل الخبرات بطواقم العمل.

وقدم نبذة عن جامعة خضوري وما تقدمه من تخصصات في كلياتها المختلفة لمرحلة البكالوريوس ودرجتي الماجستير والدكتوراة.

وفي نهاية اللقاء، قام الوفد بجولة داخل أروقة متحف ياسر عرفات، حيث اطّلع خلالها على رواية الحركة الوطنية الفلسطينية، وسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات القائد التاريخي للشعب الفلسطيني.