مؤسسة ياسر عرفات وجامعة خضوري تبحثان التعاون المشترك

مؤسسة ياسر عرفات وجامعة خضوري تبحثان التعاون المشترك
جاء ذلك لدى استقبال صبح، لرئيس الجامعة يرافقه د. محمود كميل، وذلك في مقر متحف ياسر عرفات، بحضور مدير عام المؤسسة عودة مشارقة، ومدير المتحف محمد حلايقة، ومدير الإعلام والعلاقات العامة فارس صقر، ومديرة الأنشطة محار أبو عين.
وقدم صبح نبذة عن المؤسسة قائلاً: "إن الهدف من إنشاء المؤسسة هو الحفاظ على الموروث النضالي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وتعزيز القيم الوطنية والديمقراطية، والحفاظ على إرث الرئيس القائد ياسر عرفات".
وأشار إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها رواية تاريخ القضية الفلسطينية لنفهم سيرة الراحل ياسر عرفات ومسيرته، مستعرضاً رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها وما تقوم به من نشاطات وبرامج على مدار العام.
وتابع: "أننا نجلس اليوم هنا في درة أعمال المؤسسة وهو متحف ياسر عرفات"، مشيراً إلى احتواء المتحف على العديد من المواد والممتلكات والأفلام المتاحة بثماني لغات عالمية، لتمكين الزائرين العرب والأجانب من الاطلاع على التاريخ الفلسطيني، إذ يحتوي المتحف على قاعة خاصة بالمصادر الفلسطينية ومراجع علمية متاحة للباحثين والكتاب والطلبة.
ودعا صبح رئاسة الجامعة والأساتذة والطلبة إلى زيارة متحف ياسر عرفات، لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة.
وتم تسليم مجموعة من إصدارات المؤسسة المرئية والمكتوبة لرئيس الجامعة، ومنها: الأفلام الوثائقية، حياة لا تنسى وأفلام رفاق الدرب، ومجموعة أفلام حول نشاطات المؤسسة السابقة، وكتاب حياة لا تنسى باللغتين العربية والإنجليزية، وكتاب المتحف باللغتين العربية والإنجليزية.
من جهته، شكر رئيس الجامعة، مؤسسة ياسر عرفات إدارة وموظفين على ما يقومون به من عمل جاد في الحفاظ على تاريخ الرئيس الرمز ياسر عرفات وإرثه، مثمنا دورها الدؤوب في إنشاء وإدارة متحف ياسر عرفات الذي يعد مزاراً وطنياً وسياحياً وثقافياً.
وأكد د. شنك أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة في العديد من المجالات التي تخدم الطلبة بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، وقال: "نحن جاهزون لتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون في التخصصات المشتركة". وأهمها الاستفادة من أرشيف المؤسسة الكبير، وتبادل الخبرات بطواقم العمل.
وقدم نبذة عن جامعة خضوري وما تقدمه من تخصصات في كلياتها المختلفة لمرحلة البكالوريوس ودرجتي الماجستير والدكتوراة.
وفي نهاية اللقاء، قام الوفد بجولة داخل أروقة متحف ياسر عرفات، حيث اطّلع خلالها على رواية الحركة الوطنية الفلسطينية، وسيرة الرئيس الراحل ياسر عرفات القائد التاريخي للشعب الفلسطيني.
