إعلام الأسرى: استشهاد 77 أسيراً منذ 7 أكتوبر جراء التعذيب والإهمال الطبي

إعلام الأسرى: استشهاد 77 أسيراً منذ 7 أكتوبر جراء التعذيب والإهمال الطبي
وأوضح المكتب أنّ حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 314 أسيراً منذ عام 1967، بينهم 77 استشهدوا منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة. كما أشار إلى أنّ الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 74 أسيراً.
وبيّن التقرير أن من بين الشهداء 46 أسيراً من غزة، بعضهم أُعلن عن استشهادهم بعد عام كامل، فيما ظل آخرون مجهولي الهوية.
وأضاف أن أكثر من 60% من الأسرى الذين استشهدوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر هم من قطاع غزة، وقد واجهوا التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج حتى استشهادهم داخل السجون.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت سلطات الاحتلال من سياساتها العقابية داخل السجون، خاصة في النقب، حيث سُجلت حالات استشهاد، وسط تغييب للرقابة القانونية والإنسانية.
