إعلام الأسرى: استشهاد 77 أسيراً منذ 7 أكتوبر جراء التعذيب والإهمال الطبي

2025-08-27 08:11:09
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أعلن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي، قتل 77 أسيراً في سجونه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، باستخدام وسائل أبرزها التعذيب والإهمال الطبي.

وأوضح المكتب أنّ حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 314 أسيراً منذ عام 1967، بينهم 77 استشهدوا منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة. كما أشار إلى أنّ الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 74 أسيراً.

وبيّن التقرير أن من بين الشهداء 46 أسيراً من غزة، بعضهم أُعلن عن استشهادهم بعد عام كامل، فيما ظل آخرون مجهولي الهوية.

وأضاف أن أكثر من 60% من الأسرى الذين استشهدوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر هم من قطاع غزة، وقد واجهوا التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج حتى استشهادهم داخل السجون.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّدت سلطات الاحتلال من سياساتها العقابية داخل السجون، خصوصاً في سجن النقب، حيث سُجلت حالات استشهاد متأثرة بالتعذيب والإهمال الطبي، وسط تغييب متعمد للرقابة القانونية والإنسانية على أوضاع الأسرى.

