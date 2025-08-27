الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة لا مفر منه

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- أصدر جيش الاحتلال بيانًا دعا فيه سكان مدينة غزة وشمالي القطاع إلى الإخلاء "قبيل الانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب".

وزعم في بيانه أنّ "هناك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع، في المواصي ومخيمات الوسطى"، مضيفًا أنّها "خالية من الخيم وتم مسحها لمساعدة السكان المُخلين".

وقال جيش الاحتلال إنّ "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه"، متعهدًا بأن "كل عائلة تنتقل إلى الجنوب ستحصل على أوفر المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى "العمل على إدخال الخيم، وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات ومد خطوط مياه".

في الوقت نفسه، تواصل المنظمات الإنسانية التحذير من تداعيات هذه الخطط على الوضع الإنساني في القطاع، حيث أن أي عملية إخلاء قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال قد أعلن عن خطط مشابهة في الماضي، ولكنها لم تنفذ بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الوعود ومدى التزام الاحتلال بتقديم المساعدات الموعودة.

ويترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، "اجتماعاً موسعاً" بشأن غزة في البيت الأبيض بحسب ما قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مضيفاً أن واشنطن تتوقع تسوية الحرب الإسرائيلية في غزة بحلول نهاية العام.

وكان ترامب قد وعد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته الانتخابية عام 2024، ولكن بعد توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال.