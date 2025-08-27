الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة لا مفر منه

الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة لا مفر منه
وزعم في بيانه أنّ "هناك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع، في المواصي ومخيمات الوسطى"، مضيفًا أنّها "خالية من الخيم وتم مسحها لمساعدة السكان المُخلين".
وقال جيش الاحتلال إنّ "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه"، متعهدًا بأن "كل عائلة تنتقل إلى الجنوب ستحصل على أوفر المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى "العمل على إدخال الخيم، وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات ومد خطوط مياه".
في الوقت نفسه، تواصل المنظمات الإنسانية التحذير من تداعيات هذه الخطط على الوضع الإنساني في القطاع، حيث أن أي عملية إخلاء قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين.
تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال قد أعلن عن خطط مشابهة في الماضي، ولكنها لم تنفذ بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الوعود ومدى التزام الاحتلال بتقديم المساعدات الموعودة.
ويترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، "اجتماعاً موسعاً" بشأن غزة في البيت الأبيض بحسب ما قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، مضيفاً أن واشنطن تتوقع تسوية الحرب الإسرائيلية في غزة بحلول نهاية العام.
وكان ترامب قد وعد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته الانتخابية عام 2024، ولكن بعد توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني يبدو أن هذا الهدف بعيد المنال.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة