إعلام إسرائيلي: التمسك بشروط نتنياهو يعني احتلال غزة وتسليمها لاحقا للأميركيين

إعلام إسرائيلي: التمسك بشروط نتنياهو يعني احتلال غزة وتسليمها لاحقا للأميركيين
رونين بيرغمان، الصحفي الإسرائيلي، أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لصفقة شاملة وفق شروطها، مما يعني استمرار القتال في غزة، رغم وجود إمكانية للتوصل إلى صفقة جزئية.
الانتقادات لم تتوقف عند الصحفيين، بل شملت أيضًا عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين اتهموا نتنياهو بالتضحية بأبنائهم، حيث وصف أوفير بارلفسكي، والد أحد الأسرى، رئيس الحكومة بأنه جبان وغير شجاع.
التحليل العسكري من قبل يوسي يهوشوع أظهر وجود خلافات بين الجيش والمستوى السياسي، حيث أن الجيش لا يرغب في احتلال غزة، بل يفضل صفقة صغيرة تتيح لهم العودة للقتال بعد إنقاذ الأرواح.
اجتماع المجلس الوزاري المصغر لم يكن لمناقشة الصفقة بل لبحث احتلال مدينة غزة، مما يعكس التوجه العسكري للحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي.
عائلات الأسرى أعربت عن استيائها من تأخر الحكومة في استعادة أبنائهم، مشددين على ضرورة الدخول في مفاوضات حقيقية مع تقديم شروط واقعية.
التحليل يشير إلى أن الشروط المبالغ فيها التي وضعها نتنياهو قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد عملية السلام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة