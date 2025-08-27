  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إعلام إسرائيلي: التمسك بشروط نتنياهو يعني احتلال غزة وتسليمها لاحقا للأميركيين

2025-08-27 08:11:07
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - تسليط الضوء على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول شروطه لصفقة الأسرى، حيث يرى العديد من النقاد أن هذه الشروط تعكس نية الحكومة في احتلال غزة لفترة طويلة.

رونين بيرغمان، الصحفي الإسرائيلي، أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لصفقة شاملة وفق شروطها، مما يعني استمرار القتال في غزة، رغم وجود إمكانية للتوصل إلى صفقة جزئية.

الانتقادات لم تتوقف عند الصحفيين، بل شملت أيضًا عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين اتهموا نتنياهو بالتضحية بأبنائهم، حيث وصف أوفير بارلفسكي، والد أحد الأسرى، رئيس الحكومة بأنه جبان وغير شجاع.

التحليل العسكري من قبل يوسي يهوشوع أظهر وجود خلافات بين الجيش والمستوى السياسي، حيث أن الجيش لا يرغب في احتلال غزة، بل يفضل صفقة صغيرة تتيح لهم العودة للقتال بعد إنقاذ الأرواح.

اجتماع المجلس الوزاري المصغر لم يكن لمناقشة الصفقة بل لبحث احتلال مدينة غزة، مما يعكس التوجه العسكري للحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي.

عائلات الأسرى أعربت عن استيائها من تأخر الحكومة في استعادة أبنائهم، مشددين على ضرورة الدخول في مفاوضات حقيقية مع تقديم شروط واقعية.

التحليل يشير إلى أن الشروط المبالغ فيها التي وضعها نتنياهو قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد عملية السلام.

