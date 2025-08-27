ليلى غنام.. حين تصفع الكرامةُ البندقية بقلم : فراس الطيراوي/ شيكاغو

MENAFN - Palestine News Network ) في شوارع رام الله، حيث تختلط الحياة اليومية بظلال الاحتلال الثقيلة، أوقف جنود الاحتلال الإسرائيلي الدكتورة ليلى غنام، محافظ محافظة رام الله والبيرة. المشهد لم يكن مجرد لحظة عابرة، بل لوحة تختصر الصراع: امرأة فلسطينية شامخة، تقف بوجه جنود مدججين بالسلاح، لتؤكد أن الكرامة الوطنية لا تُقهر مهما طال ليل الاحتلال.

الكرامة في مواجهة البندقية

لم تكن غنام تحمل سوى إرادتها وإيمانها بشعبها، بينما يختبئ الجندي خلف بندقيته وخوذته. رفعُها لذراعيها لم يكن استسلاماً بل تحدياً، ورسالة واضحة أن المرأة الفلسطينية تقف صفاً أولاً في معركة الصمود. إنها صورة لا تحتاج إلى تعليق سياسي، لأنها أبلغ من ألف خطاب.

الاحتلال وسياسة الإذلال

توقيف المحافظ لم يكن إجراءً عابراً، بل استمرار لسياسة الاحتلال التي تستهدف الرموز الوطنية بهدف كسر الإرادة الشعبية. لكن النتيجة دائماً تأتي عكسية: كل محاولة إذلال تتحول إلى صورة كرامة، وكل محاولة إخضاع تنقلب إلى فضيحة أخلاقية تلاحق الاحتلال أمام العالم.

الرد على المزايدين

المؤلم أن بعض الأصوات راحت تزاود على الدكتورة ليلى غنام، بدلاً من أن توجه سهامها إلى المحتل الذي يمارس البطش والاعتقال. إن المزايدة على من يقف في الميدان، ويتعرض لما يتعرض له الفلسطينيون يومياً، ليست سوى خدمة مجانية للعدو. اللحظة تستوجب وحدة الصف، لا الطعن في رموزنا الوطنية.

فلسطين تصنع المعنى

هذه الصورة ستبقى علامة فارقة، لأنها تختصر حكاية شعب لا ينكسر. هي ليست مجرد لحظة احتجاز، بل وثيقة جديدة تضاف إلى سجل الكرامة الفلسطينية الممتد من جنين إلى القدس، ومن غزة إلى رام الله. لقد قالت ليلى غنام للعالم، دون أن تنطق: فلسطين كرامة، وفلسطين صمود، وفلسطين لا تُهزم.

ختاماً:

أراد الاحتلال أن يُذل المحافظ، فإذا بالصورة تفضحه. أرادوا أن يُرهبوا الفلسطيني، فإذا بامرأة تواجه جيشاً كاملاً وتحوّل المشهد إلى رسالة صمود. وفي وجه كل بندقية، يظل الصوت الفلسطيني أقوى: نحن أصحاب الأرض، نحن الباقون، ونحن المنتصرون.

*ناشط سياسي وكاتب عربي فلسطيني عضو الامانة العامة للشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام