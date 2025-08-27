إعلام عبري: خلاف حاد داخل الجيش الإسرائيلي على احتلال غزة بسبب الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- تشير التقارير إلى وجود استياء كبير داخل دولة الاحتلال بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني دون بحث اتفاق الهدنة في قطاع غزة المحاصر. الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، أسفر عن قرار بعقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لمناقشة خطة العمليات العسكرية، مما يعكس حالة من الارتباك في القيادة الإسرائيلية.

الصحفي والمراسل العسكري رون بن يشاي، في مقال له، أكد أن الانقسام لا يقتصر فقط على الجمهور الإسرائيلي، بل يمتد إلى القيادة العليا في جيش الاحتلال. حيث تتصاعد الخلافات حول مسألة المخطوفين واحتلال مدينة غزة، مما يعكس تباين الآراء بين القادة العسكريين حول كيفية التعامل مع الوضع.

التوجه الأول، الذي يتبناه رئيس الأركان، يرى أن إبرام صفقة جزئية مع حماس في الوقت الحالي قد يجعل الاحتلال الكامل لمدينة غزة غير ضروري أو يؤجله إلى وقت لاحق. ويعتقد أن نتائج المفاوضات الشاملة لإطلاق سراح الرهائن يجب أن تكون واضحة قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية.

أما التوجه الثاني، الذي يدعمه عدد من الجنرالات واللواءات، فيعتبر أن خطة رئيس الأركان تحتوي على عيب رئيسي، حيث أنها لا تسمح بالضغط المستمر على حماس وتتطلب وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج ملموسة. ويشدد هذا الرأي على ضرورة السعي نحو اتفاق جزئي للحفاظ على الزخم والقدرة على الضغط على حماس.

يعتقد رئيس الأركان أنه لا حاجة للإسراع في العمليات العسكرية، حيث يفضل فرض حصار على غزة أولاً، ثم إخلاء السكان، وبعد ذلك تنفيذ المناورة العسكرية العنيفة في المناطق التي لا يوجد فيها أسرى إسرائيليون. هذا النهج يهدف إلى تقليل عدد المصابين بين المقاتلين وضمان حياة الرهائن.

في المقابل، تطالب 'مدرسة كبار هيئة الأركان' التي تعارض الصفقة الجزئية، بتنفيذ فوري لخطة السيطرة على المدينة، مشددة على ضرورة التوقف فقط إذا تعهدت حماس بتحرير جميع المخطوفين. هذا التباين في الآراء يعكس حالة من الانقسام داخل المؤسسة العسكرية.

القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية يشكل حلاً وسطاً بين المدرستين العسكريتين، حيث تقرر التوجه إلى المفاوضات على صفقة شاملة وليس جزئية، ولكن تحت الضغط العسكري، بما في ذلك احتلال غزة إذا أصرت حماس على رفضها.

كما أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل أبلغت مصر بأنها غير معنية باتفاق مرحلي، وأنها ستتفاوض فقط على اتفاق شامل. هذا يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في هجومها الموسع على مدينة غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

قبل اجتماع الكابينت، اتفق الجميع باستثناء رئيس الأركان على بدء خطة الهجوم الواسع على غزة، مما يدل على وجود توافق في الآراء بين معظم القادة العسكريين على ضرورة اتخاذ خطوات عسكرية حاسمة.

في الوقت نفسه، يزعم مقربون من نتنياهو أن إسرائيل قررت المضي قدماً في اتفاق شامل بشروطها، مما يزيد من حدة التوترات مع حماس، التي أكدت على إصرارها على عرقلة أي اتفاق قد يؤدي إلى تهدئة الوضع.