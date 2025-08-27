المدير العام لوزارة الصحة بغزة: لا شيء تغير بعد إعلان المجاعة وننتظر وفيات جماعية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN - أكد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور منير البرش أن لا شيء تغير بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في قطاع غزة، وحذر من وفيات جماعية، خاصة في صفوف الأطفال والفئات الهشة إذا لم تتخذ إجراءات فورية.

وقال البرش : إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في منع دخول الأغذية والمواد والمكملات والأدوية، وهناك مجاعة فعلية أعلنتها أكبر هيئة أممية في العالم، إضافة إلى وجود حصار حقيقي للمريض المجوع الذي سيموت إن لم يتم الإسراع بإنقاذه.

ولفت إلى أن المجاعة لم تعد تتعلق بدخول مواد غذائية فقط، بل لا بد من دخول علاجات مستمرة لمعالجة الأطفال الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألفا، حسب منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات نتيجة التجويع الإسرائيلي لسكان غزة تزداد ولا تنقص.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -اليوم الأربعاء- وفاة 10 فلسطينيين من التجويع الإسرائيلي ليرتفع إجمالي شهداء التجويع إلى 313.

ومن جهته، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت -في مداخلة سابقة مع الجزيرة- إن القطاع يواجه إبادة طبية، وسط عاصفة من الأمراض التي تأخذ منحنيات وبائية، في ظل انعدام إمكانات التشخيص وغياب مواد المختبرات وتصاعد موجة التجويع.

وطالب البرش العالم باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المجوعين في غزة، وانتقد الأمم المتحدة لأنها لم تتحرك بشكل عملي لإنقاذ الغزيين، إذ إنها تكتفي بالتصريحات فقط، حسب قوله.

وأعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا في وقت سابق تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهو ما أثار غضب إسرائيل التي ينفي رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) وجود مجاعة في القطاع الفلسطيني.

وفي السياق نفسه، أشار البرش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ إجراءات لطمس الحقيقة وإلغاء مسألة وجود مجاعة في القطاع، بقتل الصحفيين الذين يتحدثون في تقاريرهم عن المجاعة، وباستخدام مؤثرين مشهورين في العالم للترويج لروايته.

وكشف عن أن الاحتلال يأتي بمؤثرين ويجعلهم يقفون عند بوابة كرم أبو سالم لإظهار أن هناك طعاما يدخل للقطاع، بهدف دحض الرواية الفلسطينية والعالمية بشأن المجاعة المتفشية في القطاع.