رام الله: إطلاق ائتلاف شباب فلسطين للقرار 2250

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN – أطلق طاقم شؤون المرأة ووزارة شؤون المرأة بالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، ائتلاف شباب فلسطين، وذلك تلبيةً للقرار الأممي 2250 الخاص بالشباب والسلم والأمن، بمشاركة ما يقارب 200 ناشط وناشطة من مختلف محافظات الضفة الغربية، وبمشاركة متزامنة عبر منصة "زوم" من قطاع غزة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، خلال مؤتمر الإطلاق الذي عُقد بمدينة رام الله، إن الشباب في صميم أولويات عمل الحكومة التاسعة عشرة، ووزارة شؤون المرأة، والمحرك الرئيسي لجهود الوزارة المشتركة محليا وإقليميا ودوليا.

وأضافت، أن الوزارة حرصت بالتزامن مع هذا العدوان المستمر وجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وإرهاب المستعمرين، على إعلاء صوت الشباب وتدويل معاناتهم الناتجة عن العنف المركب ومتعدد الأبعاد، وإظهارها لأجهزة الأمم المتحدة الرئيسية ومنظماتها من خلال الإحاطات المتواصلة التي تعقدها الوزارة مع مبتعثي الأمين العام، ومقرريه والسلك الدبلوماسي.

وأشارت إلى القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (28) الذي يستعرض حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، منوهة إلى أن القرار أشار إلى انعكاسات هذه الحالة غير المسبوقة على الشباب والشابات أيضا وحث الأمم المتحدة، ومنظماتها، والدول الأعضاء على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المعاناة اليومية ومعالجة الآثار الوخيمة الناتجة عنها.

وأكدت أن القرار الأممي 2250 الخاص بالشباب والسلم والأمن، مترابط مع القرار 1325 وأجندة المرأة والسلام والأمن، فكلاهما يضعنا أمام معادلة واحدة، لا أمن دون تمكيننا كفلسطينيين بمختلف مكونات مجتمعنا وعلى أساس المساواة، من ممارسة حقنا في تقرير المصير ونيل استقلالنا وتجسيد دولتنا كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ولا تنمية دون التحرر من هذا الاحتلال.

وبينت أن الوزارة تترجم ذلك وتربط بين القرارين من خلال حرصها الدؤوب على عدم ترك أحد خلف الركب، وإشراك الشباب في تطوير السياسات والقوانين، وفي التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتقييم برامج عملها. وقد جسدت هذا النهج بإنشاء المجلس الاستشاري الشبابي للمساواة بين الجنسين، الذي يعد تجربة نوعية وفريدة ليس فقط لدعم خطط الوزارة، وإنما كرافعة وطنية لإعادة تعريف دور الشباب في أجندة المساواة والسلم والأمن.

ولفتت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق الجيل الثالث من أجندة المرأة والسلام والأمن، استنادا إلى القرار: 1325 بما يعكس التزامنا المتجدد بأن تكون أجندتنا الوطنية متسقة مع الجهود العالمية، وفي الوقت نفسه معبرة عن واقعنا الفلسطيني وتطلعات شعبنا -بفئاته ومكوناته المختلفة وعلى رأسها الشباب- إلى الحرية والكرامة.

بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة الطاقم سلوى هديب، إن القرار 2250 صدر في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وجاء ليؤكد خمسة محاور رئيسية هي: المشاركة، والحماية، والوقاية، والشراكة، والتعبئة، وهي مرتكزات تمثل في جوهرها رؤية متقدمة لمكانة الشباب ليس كضحايا للنزاعات والحروب، وإنما كفاعلين أساسيين في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وأمناً.

وتابعت: "لعلنا كفلسطينيين ندرك أكثر من غيرنا أهمية هذا القرار، لأن شبابنا يعيشون منذ عقود في ظل الاحتلال والحرمان من أبسط حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، هؤلاء الشباب الذين يشكلون أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني هم رأس المال البشري الأكبر، وقوة التغيير المتجددة ورافعة أساسية لأي مشروع وطني يسعى إلى التحرر وبناء الدولة. ومن هنا، فإن تبني القرار 2250 يكتسب بعدا خاصا في السياق الفلسطيني، إذ يمنح شرعية دولية لمطالب الشباب في الحرية والكرامة والسلام العادل".

وأضافت، أن الشباب والنساء عملوا على تحويل القرار من مجرد وثيقة دولية إلى خطة عمل عملية تستجيب لاحتياجات شبابنا في الأرض المحتلة، وتوفر لهم فضاءات للحوار، وفرصاً للمشاركة، وبرامج للحماية والتمكين.

وأردفت، "في هذا السياق اتخذت الأحزاب السياسية في فلسطين وعلى رأسها حركة فتح إعطاء نسبة لا تقل عن 30% من مشاركة المرأة والشباب في رسم السياسات وصنع القرار، وبهذا فقد ساهمت هذه الجهود في رفع وعي الشباب بحقوقهم المعترف بها دولياً، وفي بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والهيئات الشبابية، بهدف توفير بيئة آمنة وحاضنة لإبداعاتهم ومبادراتهم. كما أن تبني القرار 2250 عزز مكانة القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث أصبح بإمكاننا أن نخاطب العالم بلغة القانون الدولي، مؤكدين أن شبابنا ليسوا فقط ضحايا للاحتلال، بل هم أيضاً صناع سلام وبناة مستقبل".

من جانبه، قال الناشط الشبابي براء عيسى في كلمة الشباب، إن هذا القرار جاء ليعترف بالدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في السلام والأمن ومنع النزاعات.

وأضاف، نحن الشباب الفلسطيني نعيش تحت أطول احتلال في التاريخ المعاصر، ونولد في ظل التهديد ونكبر بين التحديات، لكن رغم كل الظروف لا تزال إرادتنا قوية وطموحنا لا يعرف حدودا.

من ناحيته، قال وكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة في كلمته نيابة عن الفريق جبريل الرجوب، إن شباب فلسطين رغم كل التحديات هم أملنا وقوة الشعب التي لا تنضب، ويعيشون يوميا تحت قبضة الاحتلال، ويثبتون أن إرادتهم أصلب من كل شيء.

وأضاف، أن شباب فلسطين حولوا المعاناة إلى أمل ورسموا صورة فلسطين الحقيقية أمام العالم التي تنهض كل مرة من تحت الرماد، مبينا أن الشباب الفلسطيني حاضر وفعال وركيزة مشروعها الوطني، ومن المطلوب توفير بيئة آمنة وحاضنة لمشاريعهم.

وقال إن واجبنا أن نوفر للشباب والمرأة مساحة أكبر في القرار، فهم قادة المبادرة، والشباب في الشتات هم جزء أصيل من مجتمعنا، ولا يمكن أن يكون سلام في العالم بينما يحرم شباب فلسطين من أبسط حقوقهم.