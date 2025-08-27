  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
76 شهيدا و 298 مصابا بغزة خلال 24 ساعة

2025-08-27 08:10:59
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول مستشفيات القطاع 76 شهيدًا، بينهم شهيد جرى انتشاله، و298 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 62,895 شهيدًا و158,927 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 تشرين الأول/ مارس 2025 حتى اليوم 11,050 شهيدًا و46,886 إصابة.

وأوضحت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 18 شهيدًا و106 إصابات، بيرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة.

وفي السياق، سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 313 حالة وفاة، من ضمنهم 119 طفلًا.

MENAFN27082025000205011050ID1109983138

