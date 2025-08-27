76 شهيدا و 298 مصابا بغزة خلال 24 ساعة
وأشارت الصحة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبينت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 62,895 شهيدًا و158,927 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023م.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 تشرين الأول/ مارس 2025 حتى اليوم 11,050 شهيدًا و46,886 إصابة.
وأوضحت أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 18 شهيدًا و106 إصابات، بيرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,158 شهيدًا وأكثر من 15,843 إصابة.
وفي السياق، سجلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 313 حالة وفاة، من ضمنهم 119 طفلًا.
