الشرطة الإسرائيلية تُعلن مصادرة 450 ألف دولار خلال مداهمة بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب /PNN - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن صادرت نحو 1.5 مليون شيقل (447 ألف دولار) خلال مداهمة نفّذتها في رام الله الثلاثاء، واستهدفت محل صرافة، قالت إنه يقوم بتحويل أموال إلى حركة ((حماس)).

وداهمت هذه القوات، الثلاثاء، محل صرافة وسط رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تخللها إطلاق نار أوقع، وفق ((الهلال الأحمر)) الفلسطيني، 27 إصابة.

وتُنفذ إسرائيل مداهمات متكررة في مختلف أنحاء الضفة الغربية؛ حيث ارتفعت وتيرتها عقب اندلاع الحرب مع ((حماس)) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن التوغلات وسط مدينة رام الله؛ حيث مقر السلطة الفلسطينية، تُعد نادرة نسبياً.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان إن شرطة حرس الحدود والجيش ((داهما محل صرافة في قلب رام الله كان يُستخدم لتحويل الأموال إلى حركة (حماس) .

وأضاف أن ((القوات صادرت مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والمحلية))، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.528 مليون شيقل، من بينها أوراق نقدية أميركية وأوروبية وأردنية وغيرها.

ووصف المبالغ بأنها ((تمويل للإرهاب))، مشيراً إلى ((اعتقال 9 مطلوبين متهمين بالتورط في نشاط إرهابي، ونُقلوا مع الأدلة المصادَرة للتحقيق)).

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، كثّفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، لا سيما في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ حرب عام 1967.

وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ يناير (كانون الثاني) الماضي عملية سمّاها ((السور الحديدي))، تستهدف مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم مقاتلون وإخلاء 3 مخيمات من عشرات الآلاف من سكانها في كل من طولكرم وجنين.

واستهدفت عمليات إسرائيلية مطلع السنة الجارية وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، محال صرافة في الضفة الغربية.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب في غزة، إثر هجوم ((حماس)) على إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، استشهد ما لا يقل عن 972 فلسطينياً، بينهم مقاومون ومدنيون، برصاص الجنود الإسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية، وفق أرقام لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)) تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيلياً بين مدنيين وجنود، في هجمات أو عمليات عسكرية في الضفة، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية.