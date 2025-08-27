الشرطة الإسرائيلية تُعلن مصادرة 450 ألف دولار خلال مداهمة بالضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية تُعلن مصادرة 450 ألف دولار خلال مداهمة بالضفة الغربية
وداهمت هذه القوات، الثلاثاء، محل صرافة وسط رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تخللها إطلاق نار أوقع، وفق ((الهلال الأحمر)) الفلسطيني، 27 إصابة.
وتُنفذ إسرائيل مداهمات متكررة في مختلف أنحاء الضفة الغربية؛ حيث ارتفعت وتيرتها عقب اندلاع الحرب مع ((حماس)) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن التوغلات وسط مدينة رام الله؛ حيث مقر السلطة الفلسطينية، تُعد نادرة نسبياً.
وقال متحدث باسم الشرطة في بيان إن شرطة حرس الحدود والجيش ((داهما محل صرافة في قلب رام الله كان يُستخدم لتحويل الأموال إلى حركة (حماس) .
وأضاف أن ((القوات صادرت مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والمحلية))، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.528 مليون شيقل، من بينها أوراق نقدية أميركية وأوروبية وأردنية وغيرها.
ووصف المبالغ بأنها ((تمويل للإرهاب))، مشيراً إلى ((اعتقال 9 مطلوبين متهمين بالتورط في نشاط إرهابي، ونُقلوا مع الأدلة المصادَرة للتحقيق)).
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، كثّفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، لا سيما في شمال الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ حرب عام 1967.
وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ يناير (كانون الثاني) الماضي عملية سمّاها ((السور الحديدي))، تستهدف مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم مقاتلون وإخلاء 3 مخيمات من عشرات الآلاف من سكانها في كل من طولكرم وجنين.
واستهدفت عمليات إسرائيلية مطلع السنة الجارية وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، محال صرافة في الضفة الغربية.
وتصاعد العنف في الضفة الغربية عقب اندلاع الحرب في غزة، إثر هجوم ((حماس)) على إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، استشهد ما لا يقل عن 972 فلسطينياً، بينهم مقاومون ومدنيون، برصاص الجنود الإسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية، وفق أرقام لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)) تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.
وفي الفترة نفسها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيلياً بين مدنيين وجنود، في هجمات أو عمليات عسكرية في الضفة، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة