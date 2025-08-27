مليون إسترليني في مهب الريح.. اغلاق ملف سرقة منزل غريليش

مليون إسترليني في مهب الريح.. اغلاق ملف سرقة منزل غريليش
خبرني - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة قد أنهت تحقيقاتها في حادثة السطو على منزل النجم جاك غريليش، التي بلغت قيمة المسروقات فيها مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد مرور أكثر من 18 شهراً على الواقعة دون التوصل إلى أي خيوط.
وأفادت الصحيفة أن اللاعب وشريكته ساشا أتوود، شعرا بصدمة كبيرة لإغلاق ملف القضية.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، عندما تعرض منزل اللاعب في منطقة تشيشير، والذي تبلغ قيمته 5.6 مليون جنيه إسترليني، للاقتحام من قبل لصوص بينما كان غريليش يشارك مع مانشستر سيتي في مباراة أمام إيفرتون.
وكان نحو 10 أفراد من عائلته داخل المنزل لحظة وقوع الحادثة، وقام اللصوص بسرقة مجوهرات وساعات ومقتنيات ثمينة تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فقد ذكر بيان صادر عن شرطة تشيشير أن القضية تم إغلاقها لعدم التعرف على أي مشتبه بهم، مؤكدة أنها ستعيد مراجعة الملف في حال ظهور أي معلومات جديدة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت أن الحادث من المرجح أن يكون من فعل عصابة إجرامية أجنبية محترفة تستهدف المنازل الفخمة في تلك المنطقة.
وفي محاولة لتجاوز هذه المحنة، يركز غريليش حالياً على مسيرته الكروية بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى إيفرتون، حيث قدم بداية جيدة مع فريقه الجديد، ومن المتوقع أن يشارك في مباراة "التوفيز" أمام مانسفيلد في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم.
