إيران عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل معها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء أن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل معها، مشيرا إلى أن العمل لا يزال جاريا لوضع إطار لذلك.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عراقجي قوله: «لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية ويتم تبادل وجهات النظر».

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أعلن أن فريقا من مفتشي الوكالة «عاد إلى إيران» للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية في يونيو.

وقال غروسي لقناة «فوكس نيوز» الأميركية في مقابلة «عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران.. ونحن على وشك البدء من جديد».