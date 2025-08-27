الكويت تشارك في الاجتماع الـ 16 للجنة خبراء الكهرباء العرب

بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 16 للجنة خبراء الكهرباء برئاسة مصر ومشاركة خبراء الكهرباء من الدول الأعضاء بينها الكويت.

وأكد الأمين العام المساعد بالجامعة للشؤون الاقتصادية السفير د.علي المالكي في كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت، خصوصا بعد تصديق بعض الدول الأعضاء على الاتفاقية العامة للسوق العربية المشتركة للكهرباء قبل دخول اتفاقية السوق حيز التنفيذ خلال فترة قريبة.

وأكد المالكي أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء وضرورة تشكيل أمانة للسوق العربية المشتركة للكهرباء ولجانها المتخصصة، موضحا أنه من بين الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال لجنة خبراء الكهرباء «المنتدى العربي حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية» والذي سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بالتعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وهيئة الطاقة الذرية الأردنية.

ويناقش الاجتماع على مدار يومين السوق العربية المشتركة للكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد برئاسة الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لشبكات النقل بالتكليف م.فيصل السميط.