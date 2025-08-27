الكويت تشارك في الاجتماع الـ 16 للجنة خبراء الكهرباء العرب
بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 16 للجنة خبراء الكهرباء برئاسة مصر ومشاركة خبراء الكهرباء من الدول الأعضاء بينها الكويت.
وأكد الأمين العام المساعد بالجامعة للشؤون الاقتصادية السفير د.علي المالكي في كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت، خصوصا بعد تصديق بعض الدول الأعضاء على الاتفاقية العامة للسوق العربية المشتركة للكهرباء قبل دخول اتفاقية السوق حيز التنفيذ خلال فترة قريبة.
وأكد المالكي أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء وضرورة تشكيل أمانة للسوق العربية المشتركة للكهرباء ولجانها المتخصصة، موضحا أنه من بين الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال لجنة خبراء الكهرباء «المنتدى العربي حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية» والذي سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بالتعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية وأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وهيئة الطاقة الذرية الأردنية.
ويناقش الاجتماع على مدار يومين السوق العربية المشتركة للكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد برئاسة الوكيل المساعد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لشبكات النقل بالتكليف م.فيصل السميط.
