وزارة التربية تكثف استعداداتها لضمان جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي
عبدالعزيز الفضلي
في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، تواصل وزارة التربية جهودها الحثيثة لضمان جاهزية المدارس في مختلف المناطق التعليمية، من خلال خطط متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مدرسية آمنة ومهيأة للطلبة والهيئة التعليمية والإدارية، وذلك في ظل حرص الوزارة على توظيف الأنظمة الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة العمل وتسريع إنجاز المهام.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس بوزارة التربية عبدالله الجعفر أن برنامج «بلغ» يعد من أحدث الأنظمة التي اعتمدتها الوزارة، حيث يتيح متابعة الصيانة في المدارس والمنشآت التربوية عبر رفع البلاغات وفق خطة زمنية محددة بحسب نوعية الصيانة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع الاستجابة.
وأشار الجعفر إلى أن منطقة حولي التعليمية تضم نحو 113 مدرسة إلى جانب المباني الحكومية التابعة لها، مبينا أن إدارة الصيانة تعاملت مع أغلب البلاغات المرفوعة عبر برنامج «بلغ»، وجار الانتهاء من البقية قبل بداية العام الدراسي، لافتا إلى أن الفرق الفنية المكلفة بالصيانة تضم مهندسين متخصصين يعملون بإشراف مباشر، ويبذلون قصارى جهدهم لإنجاز الأعمال ذات الأولوية المرتبطة بانطلاقة الفصل الدراسي.
وأضاف ان جدول الأعمال يتوزع على 3 أقسام رئيسية: الأعمال المدنية وتشمل الديكورات والأرضيات ودورات المياه، والأعمال الكهربائية التي تركز على استبدال الإضاءات في الفصول والممرات والقاعات مثل المسارح والصالات الرياضية، والأعمال الميكانيكية التي تضم أعمال التكييف وصيانة برادات المياه.
كما شدد الجعفر على أهمية برنامج «بلغ» في تنظيم عملية التنسيق بين الإدارات المدرسية وإدارة الشؤون الهندسية، بما ينسجم مع توجهات خطة العمل الحكومي نحو التحول الرقمي التدريجي والاستغناء عن المعاملات الورقية، الأمر الذي يعزز كفاءة الصيانة ويتيح وضع خطط مستقبلية بشكل أكثر دقة وفاعلية.
من جانبها، أكدت المهندسة الكهربائية بوزارة التربية صفية أبل أهمية التواصل الفاعل بين الإدارات المدرسية وإدارة الصيانة من خلال برنامج «بلغ»، حيث يقوم الفريق الفني المختص بمتابعة البلاغات ومعاينة الأعطال الفنية أو الكهربائية أو الميكانيكية بالتعاون مع المهندسين المشرفين في مختلف التخصصات، ليتم إصلاح الخلل واستبدال الإضاءات أو الأسقف إذا استدعى الأمر ذلك، بما يضمن توفير بيئة مدرسية ملائمة للطلبة والمعلمين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الخميس 28 أغسطس 2025
اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب
الشرائح الإلكترونية (eSIM) تواصل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 36 مشغّلًا جديدًا منذ 2019
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى فى البنوك الخميس 28-8-2025
بارنز تعزز حضورها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وتقدّم “بارنز إكس” أمام أبرز روّاد صناعة الرياضة والترفيه عالميًا
منى المرّي: الإمارات تتبنّى نهجاً مستداماً في دعم المرأة وتحفيزها على الإبداع والريادة