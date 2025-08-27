وزارة التربية تكثف استعداداتها لضمان جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي

عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، تواصل وزارة التربية جهودها الحثيثة لضمان جاهزية المدارس في مختلف المناطق التعليمية، من خلال خطط متكاملة تهدف إلى توفير بيئة مدرسية آمنة ومهيأة للطلبة والهيئة التعليمية والإدارية، وذلك في ظل حرص الوزارة على توظيف الأنظمة الرقمية الحديثة لتعزيز كفاءة العمل وتسريع إنجاز المهام.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس بوزارة التربية عبدالله الجعفر أن برنامج «بلغ» يعد من أحدث الأنظمة التي اعتمدتها الوزارة، حيث يتيح متابعة الصيانة في المدارس والمنشآت التربوية عبر رفع البلاغات وفق خطة زمنية محددة بحسب نوعية الصيانة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع الاستجابة.

وأشار الجعفر إلى أن منطقة حولي التعليمية تضم نحو 113 مدرسة إلى جانب المباني الحكومية التابعة لها، مبينا أن إدارة الصيانة تعاملت مع أغلب البلاغات المرفوعة عبر برنامج «بلغ»، وجار الانتهاء من البقية قبل بداية العام الدراسي، لافتا إلى أن الفرق الفنية المكلفة بالصيانة تضم مهندسين متخصصين يعملون بإشراف مباشر، ويبذلون قصارى جهدهم لإنجاز الأعمال ذات الأولوية المرتبطة بانطلاقة الفصل الدراسي.

وأضاف ان جدول الأعمال يتوزع على 3 أقسام رئيسية: الأعمال المدنية وتشمل الديكورات والأرضيات ودورات المياه، والأعمال الكهربائية التي تركز على استبدال الإضاءات في الفصول والممرات والقاعات مثل المسارح والصالات الرياضية، والأعمال الميكانيكية التي تضم أعمال التكييف وصيانة برادات المياه.

كما شدد الجعفر على أهمية برنامج «بلغ» في تنظيم عملية التنسيق بين الإدارات المدرسية وإدارة الشؤون الهندسية، بما ينسجم مع توجهات خطة العمل الحكومي نحو التحول الرقمي التدريجي والاستغناء عن المعاملات الورقية، الأمر الذي يعزز كفاءة الصيانة ويتيح وضع خطط مستقبلية بشكل أكثر دقة وفاعلية.

من جانبها، أكدت المهندسة الكهربائية بوزارة التربية صفية أبل أهمية التواصل الفاعل بين الإدارات المدرسية وإدارة الصيانة من خلال برنامج «بلغ»، حيث يقوم الفريق الفني المختص بمتابعة البلاغات ومعاينة الأعطال الفنية أو الكهربائية أو الميكانيكية بالتعاون مع المهندسين المشرفين في مختلف التخصصات، ليتم إصلاح الخلل واستبدال الإضاءات أو الأسقف إذا استدعى الأمر ذلك، بما يضمن توفير بيئة مدرسية ملائمة للطلبة والمعلمين.