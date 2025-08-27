الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينة غزة من سكانها لا مفر منه

الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينة غزة من سكانها لا مفر منه
قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن إخلاء مدينة غزة من سكانها «لا مفر منه»، وذلك في ظل استعداده للسيطرة على كبرى مدن القطاع المدمر والمحاصر، بموجب خطة أقرتها حكومة الدولة العبرية.
وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي إن «إخلاء مدينة غزة لا مفر منه»، مضيفا أنه على السكان «الانتقال» إلى «مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي».
