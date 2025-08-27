الجيش الإسرائيلي إخلاء مدينة غزة من سكانها لا مفر منه

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إن إخلاء مدينة غزة من سكانها «لا مفر منه»، وذلك في ظل استعداده للسيطرة على كبرى مدن القطاع المدمر والمحاصر، بموجب خطة أقرتها حكومة الدولة العبرية.

وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي إن «إخلاء مدينة غزة لا مفر منه»، مضيفا أنه على السكان «الانتقال» إلى «مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي».