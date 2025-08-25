السيّد عطاف يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

السيّد عطاف يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
افتُتحت صبيحة اليوم، بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدّة، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف.
يجدر التذكير بأن هذا الاجتماع الطارئ يُعقد لبحث التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية، والوضع في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، في سياق استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتجدد المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة احتلال القطاع وفرض سياسة التهجير القسري على سكانه، فضلاً عن تصاعد الأطماع والمشاريع التوسعية الإسرائيلية بكل ما تشكله من أخطار على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
حزب الله يكرر رفضه التخلي عن سلاحه عشية زيارة موفدين أمريكيين لبيروت
إدانات دولية واسعة لقصف إسرائيل مجمع ناصر الطبي بغزة
مساندة تعزز قدرات الجيل الجديد من المتخصصين السعوديين في إدارة المرافق عبر عضوية جمعية إدارة المرافق
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
"صيف الانتعاش" في فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي