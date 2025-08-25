  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
السيّد عطاف يشارك في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

2025-08-25 08:13:18
افتُتحت صبيحة اليوم، بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدّة، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، بمشاركة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف.

يجدر التذكير بأن هذا الاجتماع الطارئ يُعقد لبحث التطورات الخطيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية، والوضع في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، في سياق استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتجدد المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إعادة احتلال القطاع وفرض سياسة التهجير القسري على سكانه، فضلاً عن تصاعد الأطماع والمشاريع التوسعية الإسرائيلية بكل ما تشكله من أخطار على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

