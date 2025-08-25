سال وعِلم توقعان اتفاقية لتعزيز الحلول الرقمية في العمليات اللوجستية

وتعمل الاتفاقية على توظيف قدرات“عِلم” التقنية في بناء بيئة رقمية شاملة تساهم في تحقيق استراتيجية“سال” لتسريع التحول الرقمي، والعمل على رقمنة الخدمات الأساسية مثل جدولة الشحنات، وإدارة المدفوعات، والتنبيهات الخاصة بالتسليم، وحجز المواعيد، مما سيسهم إيجاباً في سرعة العمليات وتحقيق رضا العملاء وتبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.​​

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.