سال وعِلم توقعان اتفاقية لتعزيز الحلول الرقمية في العمليات اللوجستية
وتعمل الاتفاقية على توظيف قدرات“عِلم” التقنية في بناء بيئة رقمية شاملة تساهم في تحقيق استراتيجية“سال” لتسريع التحول الرقمي، والعمل على رقمنة الخدمات الأساسية مثل جدولة الشحنات، وإدارة المدفوعات، والتنبيهات الخاصة بالتسليم، وحجز المواعيد، مما سيسهم إيجاباً في سرعة العمليات وتحقيق رضا العملاء وتبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.
