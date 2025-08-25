  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سال وعِلم توقعان اتفاقية لتعزيز الحلول الرقمية في العمليات اللوجستية

2025-08-25 08:12:06
(MENAFN- Asdaf News) وقّعت شركة سال للخدمات اللوجستية، الشركة الوطنية الرائدة في تقديم الحلول اللوجستية وحلول سلاسل الإمداد في المملكة، اتفاقية مع شركة“عِلم” الرائدة في الحلول الرقمية، بهدف تطوير منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، وتدعم محطات“سال” في مطارات المملكة بحلول مبتكرة تواكب أعلى المعايير العالمية.​​

وتعمل الاتفاقية على توظيف قدرات“عِلم” التقنية في بناء بيئة رقمية شاملة تساهم في تحقيق استراتيجية“سال” لتسريع التحول الرقمي، والعمل على رقمنة الخدمات الأساسية مثل جدولة الشحنات، وإدارة المدفوعات، والتنبيهات الخاصة بالتسليم، وحجز المواعيد، مما سيسهم إيجاباً في سرعة العمليات وتحقيق رضا العملاء وتبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد.​​

