منتدى العمارة الصحراوية ينطلق في المملكة لتحويل رؤية مبادرة خريطة العمارة السعودية إلى حقيقة

منتدى العمارة الصحراوية ينطلق في المملكة لتحويل رؤية مبادرة خريطة العمارة السعودية إلى حقيقة
وتُقام فعاليات المنتدى في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض يومي 20 و21 أكتوبر 2025، بتنظيم من مؤسسة إبداع التواصل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبالتعاون مع جريت مايندز لإدارة الفعاليات. ويجمع المنتدى نخبة الخبراء في مجالات العمارة، والتطوير العقاري، والتخطيط الحضري، إلى جانب صنّاع القرار في الجهات الحكومية.
وتسهم هذه الفعالية في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالي التنمية الثقافية والعمرانية، من خلال تحويل السياسات المعمارية إلى استراتيجيات ملموسة في مجالات التصميم والتخطيط والبناء على أرض الواقع.
ويتجاوز المنتدى مفهوم المؤتمر التقليدي، ليشكل محطة انطلاق نحو تحوّل حقيقي؛ إذ يسهم في صياغة مستقبل الهوية المعمارية الفريدة للمملكة العربية السعودية في إطار يجمع بين الأصالة والحداثة.
تحويل الرؤى إلى حقيقة:
يرتكز منتدى العمارة الصحراوية على أربع رسائل أساسية، تشمل:
الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي: ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجال العمارة المستلهمة من الجذور الثقافية والمستندة إلى مبادئ الاستدامة البيئية.
من الرؤية إلى التنفيذ: تسليط الضوء على التحول من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ على أرض الواقع.
التقاء التراث المعماري بالتصميم المعاصر: يتجسد هذا المفهوم في دمج الإرث المعماري الغني للمملكة العربية السعودية مع الابتكار المعاصر في التصميم والتخطيط الذكي للمدن.
الأثر الحقيقي للاستدامة الثقافية: يؤكد هذا النهج على الدور الحيوي الذي تلعبه العمارة في تشكيل هوية المجتمع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ المسؤولية البيئية.
منصة للتعاون المشترك بين القطاعات
يهدف المنتدى، من خلال الكلمات الرئيسية رفيعة المستوى، إلى تعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من هدف مشترك يتمثل في بناء مدن سعودية مستقبلية تعكس جوهر المملكة وتنسجم مع أهدافها في الاستدامة.
