منتدى العمارة الصحراوية ينطلق في المملكة لتحويل رؤية مبادرة خريطة العمارة السعودية إلى حقيقة

MENAFN - Asdaf News) بدعم استراتيجي من هيئة فنون العمارة والتصميم وجمعية التراث العمراني، تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى العمارة الصحراوية، المنصة الفريدة من نوعها التي تُعقد للمرة الأولى، بهدف رسم ملامح مستقبل التنمية العمرانية من منظور يستند إلى تحقيق التوازن بين الهوية الوطنية، والاستدامة البيئية، والحفاظ على التراث المعماري.

وتُقام فعاليات المنتدى في فندق جي دبليو ماريوت بالرياض يومي 20 و21 أكتوبر 2025، بتنظيم من مؤسسة إبداع التواصل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وبالتعاون مع جريت مايندز لإدارة الفعاليات. ويجمع المنتدى نخبة الخبراء في مجالات العمارة، والتطوير العقاري، والتخطيط الحضري، إلى جانب صنّاع القرار في الجهات الحكومية.

وتسهم هذه الفعالية في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالي التنمية الثقافية والعمرانية، من خلال تحويل السياسات المعمارية إلى استراتيجيات ملموسة في مجالات التصميم والتخطيط والبناء على أرض الواقع.

ويتجاوز المنتدى مفهوم المؤتمر التقليدي، ليشكل محطة انطلاق نحو تحوّل حقيقي؛ إذ يسهم في صياغة مستقبل الهوية المعمارية الفريدة للمملكة العربية السعودية في إطار يجمع بين الأصالة والحداثة.

تحويل الرؤى إلى حقيقة:

يرتكز منتدى العمارة الصحراوية على أربع رسائل أساسية، تشمل:

الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي: ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجال العمارة المستلهمة من الجذور الثقافية والمستندة إلى مبادئ الاستدامة البيئية.

من الرؤية إلى التنفيذ: تسليط الضوء على التحول من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ على أرض الواقع.

التقاء التراث المعماري بالتصميم المعاصر: يتجسد هذا المفهوم في دمج الإرث المعماري الغني للمملكة العربية السعودية مع الابتكار المعاصر في التصميم والتخطيط الذكي للمدن.

الأثر الحقيقي للاستدامة الثقافية: يؤكد هذا النهج على الدور الحيوي الذي تلعبه العمارة في تشكيل هوية المجتمع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ المسؤولية البيئية.

منصة للتعاون المشترك بين القطاعات

يهدف المنتدى، من خلال الكلمات الرئيسية رفيعة المستوى، إلى تعزيز الحوار البنّاء بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، انطلاقاً من هدف مشترك يتمثل في بناء مدن سعودية مستقبلية تعكس جوهر المملكة وتنسجم مع أهدافها في الاستدامة.