نحو الريادة العالمية: بيت التمويل الكويتي يستثمر في ثقافة مؤسسية موحدة لدفع عجلة الابتكار والنمو

نحو الريادة العالمية: بيت التمويل الكويتي يستثمر في ثقافة مؤسسية موحدة لدفع عجلة الابتكار والنمو
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق بيت التمويل الكويتي برنامجاً شاملاً لتعزيز ثقافة الريادة في البنك، وذلك ضمن استراتيجيته لمرحلة ما بعد الاستحواذ. يحمل هذا البرنامج المستمر شعار "ترسيخ قيم البنك"، وهو مصمم لتعزيز ثقافة مؤسسية موحدة وتمكين الموظفين من تجسيد قيم البنك على أفضل وجه.
تمثل هذه المبادرة الاستراتيجية لحظة محورية في مسيرة تحول المجموعة، والتي تأتي في أعقاب عملية استحواذ تاريخية رسخت مكانة بيت التمويل الكويتي كواحد من أكبر الكيانات المصرفية الإسلامية في العالم. تم تصميم البرنامج لضمان توافق جميع الموظفين-بدءاً من المناصب الإدارية العليا-مع المبادئ الأساسية والرؤية الطموحة للبنك بعد نجاح عملية الاستحواذ.
ويركز البرنامج التدريبي على ترسيخ القيم الأساسية للبنك، المتمثلة في الإلهام والريادة والانفتاح، مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية الأصيلة مثل النزاهة والشفافية. كما يهدف البرنامج لخلق بيئة عمل متوائمة وديناميكية تدفع مجموعة بيت التمويل الكويتي نحو تحقيق اهدافها.
وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: "مع انطلاقنا في هذه الرحلة التحولية، فإن تعزيز ثقافة مشتركة لكامل البنك هو أمر بالغ الأهمية من أجل ضمان نجاحنا. هذا البرنامج هو أكثر من مجرد مبادرة تدريبية، حيث إنه استثمار مباشر في كوادرنا البشرية ومستقبل مؤسستنا. فمن خلال منح فريقنا رؤية وقيماً موحدة، فإننا نبني أساساً قوياً للابتكار والتميز والنمو المستدام. سيكون التزامنا الجماعي بهذه المبادئ هو القوة الدافعة لتحقيق طموحنا المتمثل في تحقيق الصدارة في مجال التمويل الإسلامي على مستوى العالم."
كما تحدثت دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير، قائلة: "نحن على إيمان تام بأن التحول الحقيقي يبدأ من كوادرنا البشرية، فالمؤسسات التي تضع موظفيها في صميم أولوياتها تفتح أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة. وانطلاقاً من هذه القناعة، فإننا ملتزمون بقيادة مسيرة التغيير عبر جعل موظفينا المحور الأساسي لجميع عمليات التطوير في البنك. نحن فخورون بفريق عملنا وبقدراته الاستثنائية على قيادة هذا التحول وتحقيق رؤيتنا المشتركة. وقد جاء فوزنا بتسع جوائز عالمية من جوائز براندون هول للتميز لعام 2025، ومن بينها الجائزة الذهبية عن فئة أفضل تجربة للموظفين خلال عملية الاستحواذ، ليُشكل تتويجاً لجهودنا ويعزز ثقتنا بمسارنا ومنهجيتنا في العمل، وخصوصاً بصفتنا جزءاً من مجموعة بيت التمويل الكويتي."
يشار هنا إلى أنه يجري حالياً تطبيق البرنامج التدريبي الجديد في جميع أقسام البنك، ومن المقرر أن يشارك فيه جميع الموظفين. وتضمن شمولية هذا البرنامج أن يكون كل فرد في فريق بيت التمويل الكويتي شريكاً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البنك.
