نحو الريادة العالمية: بيت التمويل الكويتي يستثمر في ثقافة مؤسسية موحدة لدفع عجلة الابتكار والنمو

2025-08-25 08:10:43
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلق بيت التمويل الكويتي برنامجاً شاملاً لتعزيز ثقافة الريادة في البنك، وذلك ضمن استراتيجيته لمرحلة ما بعد الاستحواذ. يحمل هذا البرنامج المستمر شعار "ترسيخ قيم البنك"، وهو مصمم لتعزيز ثقافة مؤسسية موحدة وتمكين الموظفين من تجسيد قيم البنك على أفضل وجه.
تمثل هذه المبادرة الاستراتيجية لحظة محورية في مسيرة تحول المجموعة، والتي تأتي في أعقاب عملية استحواذ تاريخية رسخت مكانة بيت التمويل الكويتي كواحد من أكبر الكيانات المصرفية الإسلامية في العالم. تم تصميم البرنامج لضمان توافق جميع الموظفين-بدءاً من المناصب الإدارية العليا-مع المبادئ الأساسية والرؤية الطموحة للبنك بعد نجاح عملية الاستحواذ.
ويركز البرنامج التدريبي على ترسيخ القيم الأساسية للبنك، المتمثلة في الإلهام والريادة والانفتاح، مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية الأصيلة مثل النزاهة والشفافية. كما يهدف البرنامج لخلق بيئة عمل متوائمة وديناميكية تدفع مجموعة بيت التمويل الكويتي نحو تحقيق اهدافها.
وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: "مع انطلاقنا في هذه الرحلة التحولية، فإن تعزيز ثقافة مشتركة لكامل البنك هو أمر بالغ الأهمية من أجل ضمان نجاحنا. هذا البرنامج هو أكثر من مجرد مبادرة تدريبية، حيث إنه استثمار مباشر في كوادرنا البشرية ومستقبل مؤسستنا. فمن خلال منح فريقنا رؤية وقيماً موحدة، فإننا نبني أساساً قوياً للابتكار والتميز والنمو المستدام. سيكون التزامنا الجماعي بهذه المبادئ هو القوة الدافعة لتحقيق طموحنا المتمثل في تحقيق الصدارة في مجال التمويل الإسلامي على مستوى العالم."
كما تحدثت دانة بوخماس، رئيس المجموعة للموارد البشرية والتحول والتطوير، قائلة: "نحن على إيمان تام بأن التحول الحقيقي يبدأ من كوادرنا البشرية، فالمؤسسات التي تضع موظفيها في صميم أولوياتها تفتح أمامها آفاقاً واسعة للنجاح والريادة. وانطلاقاً من هذه القناعة، فإننا ملتزمون بقيادة مسيرة التغيير عبر جعل موظفينا المحور الأساسي لجميع عمليات التطوير في البنك. نحن فخورون بفريق عملنا وبقدراته الاستثنائية على قيادة هذا التحول وتحقيق رؤيتنا المشتركة. وقد جاء فوزنا بتسع جوائز عالمية من جوائز براندون هول للتميز لعام 2025، ومن بينها الجائزة الذهبية عن فئة أفضل تجربة للموظفين خلال عملية الاستحواذ، ليُشكل تتويجاً لجهودنا ويعزز ثقتنا بمسارنا ومنهجيتنا في العمل، وخصوصاً بصفتنا جزءاً من مجموعة بيت التمويل الكويتي."
يشار هنا إلى أنه يجري حالياً تطبيق البرنامج التدريبي الجديد في جميع أقسام البنك، ومن المقرر أن يشارك فيه جميع الموظفين. وتضمن شمولية هذا البرنامج أن يكون كل فرد في فريق بيت التمويل الكويتي شريكاً رئيسياً في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البنك.

