قمة جدة: تحرك إسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انطلق، اليوم الاثنين، في مقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية، لبحث حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وقرار إسرائيل بتوسيع عملياتها".

ويأتي الاجتماع الوزاري الطارئ لتنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية الى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.

وتطرّق مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في مستهل كلمته، إلى مساعي إسرائيل لبسط السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واطالة أمد هذه الحرب، ومنع قيام دولة فلسطين مستقلة.

كما تحدث عن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، وكذلك اعتماد خطة سموتريش غير القانونية في التوسع الاستعماري وضم الضفة الغربية المحتلة، الذي ندينه بأشد العبارات، ويتوجب علينا دحره.