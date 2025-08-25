قمة جدة: تحرك إسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

قمة جدة: تحرك إسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي
ويأتي الاجتماع الوزاري الطارئ لتنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية الى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.
وتطرّق مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في مستهل كلمته، إلى مساعي إسرائيل لبسط السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واطالة أمد هذه الحرب، ومنع قيام دولة فلسطين مستقلة.
كما تحدث عن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات، وكذلك اعتماد خطة سموتريش غير القانونية في التوسع الاستعماري وضم الضفة الغربية المحتلة، الذي ندينه بأشد العبارات، ويتوجب علينا دحره.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
حزب الله يكرر رفضه التخلي عن سلاحه عشية زيارة موفدين أمريكيين لبيروت
إدانات دولية واسعة لقصف إسرائيل مجمع ناصر الطبي بغزة
مساندة تعزز قدرات الجيل الجديد من المتخصصين السعوديين في إدارة المرافق عبر عضوية جمعية إدارة المرافق
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
"صيف الانتعاش" في فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي