403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بتهمة المخدرات.. هل تم القبض على حسام حبيب؟
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى الفنان حسام حبيب ما تم تداوله بشأن القبض عليه، مؤكدًا أنه يقيم في منزله بشكل طبيعي. جاء ذلك وسط جدل متجدد بعد تحذير محامي شيرين عبد الوهاب بشأن سلامتها، ورسالة غامضة من شقيقها تُلمّح إلى تورط شخص في تجارة المخدرات، رجّح البعض أنه المقصود بها.
وفي بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة، أعرب حبيب عن استيائه من الشائعات، مؤكدًا أن هناك من يحاول تشويه صورته منذ سنوات.
ارم نيوز
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
حزب الله يكرر رفضه التخلي عن سلاحه عشية زيارة موفدين أمريكيين لبيروت
إدانات دولية واسعة لقصف إسرائيل مجمع ناصر الطبي بغزة
مساندة تعزز قدرات الجيل الجديد من المتخصصين السعوديين في إدارة المرافق عبر عضوية جمعية إدارة المرافق
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
"صيف الانتعاش" في فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي