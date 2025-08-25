  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بتهمة المخدرات.. هل تم القبض على حسام حبيب؟

2025-08-25 08:08:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى الفنان حسام حبيب ما تم تداوله بشأن القبض عليه، مؤكدًا أنه يقيم في منزله بشكل طبيعي. جاء ذلك وسط جدل متجدد بعد تحذير محامي شيرين عبد الوهاب بشأن سلامتها، ورسالة غامضة من شقيقها تُلمّح إلى تورط شخص في تجارة المخدرات، رجّح البعض أنه المقصود بها.


وفي بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة، أعرب حبيب عن استيائه من الشائعات، مؤكدًا أن هناك من يحاول تشويه صورته منذ سنوات.

