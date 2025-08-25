مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي عين الصقر ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة

403
مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي عين الصقر ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم التدريبي "عين الصقر"، الذي أقيم في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية بمشاركة مختلف وحدات وتشكيلات المديرية.
واشتملت فعاليات اليوم التدريبي على عدّة فرضيات عملياتية تحاكي سيناريوهات أمنيّة متعددة، إلى جانب عروض ميدانية متقدّمة، عكست مستوى الاحتراف والجاهزية العالية لدى المشاركين .
ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، إلى المشاركين، مشيداً بالأداء المتميز الذي أظهروه في التنفيذ والتنسيق، الذي يجسّد كفاءة الوحدات الأمنيّة واستعدادها للتعامل مع مختلف التحديات.
وأكّد مدير الأمن العام أن مثل هذه الأيام التدريبية تعكس نهج المديرية في التدريب النوعي المستمر، بما يعزز قدراتها في حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بمستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الأحداث، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية.
