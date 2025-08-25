  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي عين الصقر ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة

مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي عين الصقر ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة

2025-08-25 08:08:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم التدريبي "عين الصقر"، الذي أقيم في مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التدريبية بمشاركة مختلف وحدات وتشكيلات المديرية.
واشتملت فعاليات اليوم التدريبي على عدّة فرضيات عملياتية تحاكي سيناريوهات أمنيّة متعددة، إلى جانب عروض ميدانية متقدّمة، عكست مستوى الاحتراف والجاهزية العالية لدى المشاركين .
ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، إلى المشاركين، مشيداً بالأداء المتميز الذي أظهروه في التنفيذ والتنسيق، الذي يجسّد كفاءة الوحدات الأمنيّة واستعدادها للتعامل مع مختلف التحديات.
وأكّد مدير الأمن العام أن مثل هذه الأيام التدريبية تعكس نهج المديرية في التدريب النوعي المستمر، بما يعزز قدراتها في حماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بمستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف الأحداث، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والحماية المدنية.

MENAFN25082025000208011052ID1109971625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث