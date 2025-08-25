  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بعد تعرضها للنصب... تطور جديد في قضية إليسا

2025-08-25 08:08:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتواصل التحقيقات في قضية النصب التي تعرضت لها الفنانة إليسا، والتي خُسرت فيها نحو 2.7 مليون دولار، حيث أعلنت السلطات اللبنانية توقيف شخص يُدعى (ح.س)، مقرّب من المتهم الرئيسي علي صبحي حمود.


🔍 الموقوف كان على دراية بتحركات حمود وساعد في هروبه من مطار بيروت رغم وجود مذكرات توقيف بحقه.


🛂 الأمن العام أوضح أن الخروج تم بسبب خلل تقني في نظام الاستعلام، ما أدى إلى توقيف عدد من العسكريين في المطار.


📝 القضية تعود إلى عام 2019، حين سلّمت إليسا شيكاً للمتهم لتحويله إلى نقد، لكنه لم يفِ بالاتفاق، لتبدأ ملاحقته قانونيًا.


وما زالت التحقيقات جارية وسط ترجيحات بوجود شبكة احتيال أوسع وراء العملية.

لبنان 24

