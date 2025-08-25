  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
خارج لبنان.. هذا ما ينتظر فضل شاكر

2025-08-25 08:08:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن محمد زكي حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" السعودية، عن تعاون فني طويل الأمد مع الفنان اللبناني فضل شاكر.


وأوضح حسنين أن المشروع يتضمن ألبومين غنائيين يضمان حوالي 20 أغنية، بعضها سيُقدَّم على شكل ديوهات مع نجوم كبار، وستُطرح الأعمال بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

لبنان 24

MENAFN25082025000208011052ID1109971623

