انفصال هاندا أرتشيل عن المليونير هاكان صابانجي.. والسبب والدته!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاجأت النجمة التركية هاندا أرتشيل جمهورها بحذف صورها مع حبيبها هاكان صابانجي من حسابها على إنستغرام، ما أكد شائعات انفصالهما بعد علاقة استمرت منذ عام 2022.



وكانت التوقعات تشير إلى قرب زواجهما، خاصة بعد ظهورهما المتناغم في حفل زفاف نجل إيلي صعب في لبنان، لكن مصادر تركية أكدت أن أرتشيل هي من أنهت العلاقة، مفضّلة عدم الكشف عن الأسباب.



ووفق تقارير، فإن سبب الانفصال يعود إلى إصرار هاندا على الزواج، مقابل رفض والدة صابانجي للفكرة، والتي أبدت سابقًا تحفظًا على بعض أدوار أرتشيل.



وفيما فُسرت منشورات والدة هاكان الغامضة على أنها تلميحات غير مباشرة، بقي الثنائي صامتًا رسميًا حتى الآن.

