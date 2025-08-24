403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بعد توقف قلبها لمدة 40 دقيقة... فريق القلب في مستشفى الفجيرة ينقذ حياة مريضة تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة
(MENAFN- bursonglobal) الإمارات العربية المتحدة – دبي، 23 أغسطس 2025:
في إنجاز طبي جديد يعكس جاهزية منظومة الطوارئ وسرعة الاستجابة، نجح الفريق الطبي في مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة مريضة بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في القلب لمدة استمرت نحو 40 دقيقة، إثر إصابتها بجلطة قلبية حادة استدعت إسعافها إلى قسم الطوارئ في المستشفى.
وأكّد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن هذا الإنجاز يجسد كفاءة الكوادر الطبية في المستشفى وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة في ظروف دقيقة، مضيفاً: "يعكس هذا النجاح روح الفريق الواحد والاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الحرجة، ويجسد التزامنا بتقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمرضى، كما يعزز مكانة المستشفى مركزاً متخصصاً في الرعاية القلبية، بفضل ما يتميز به من تجهيزات طبية وتكنولوجيا ذكية تدعم الاستجابة الفعالة والناجحة."
من جهته، أوضح الدكتور ثائر خزيم، رئيس قسم القلب في مستشفى الفجيرة، أن التنسيق الفوري بين الفرق الطبية كان عاملاً حاسماً في إنقاذ الحالة، مضيفاً: "نتيجة الاستجابة الفورية وتكامل الجهود، تمكنا من إنقاذ المريضة رغم التوقف القلبي المطوّل، وهو ما ساهم في نجاح العلاج والتعافي الكامل دون مضاعفات."
في إنجاز طبي جديد يعكس جاهزية منظومة الطوارئ وسرعة الاستجابة، نجح الفريق الطبي في مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إنقاذ حياة مريضة بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في القلب لمدة استمرت نحو 40 دقيقة، إثر إصابتها بجلطة قلبية حادة استدعت إسعافها إلى قسم الطوارئ في المستشفى.
وأكّد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن هذا الإنجاز يجسد كفاءة الكوادر الطبية في المستشفى وقدرتها على التعامل مع الحالات المعقدة في ظروف دقيقة، مضيفاً: "يعكس هذا النجاح روح الفريق الواحد والاستجابة السريعة في التعامل مع الحالات الحرجة، ويجسد التزامنا بتقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمرضى، كما يعزز مكانة المستشفى مركزاً متخصصاً في الرعاية القلبية، بفضل ما يتميز به من تجهيزات طبية وتكنولوجيا ذكية تدعم الاستجابة الفعالة والناجحة."
من جهته، أوضح الدكتور ثائر خزيم، رئيس قسم القلب في مستشفى الفجيرة، أن التنسيق الفوري بين الفرق الطبية كان عاملاً حاسماً في إنقاذ الحالة، مضيفاً: "نتيجة الاستجابة الفورية وتكامل الجهود، تمكنا من إنقاذ المريضة رغم التوقف القلبي المطوّل، وهو ما ساهم في نجاح العلاج والتعافي الكامل دون مضاعفات."
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي
5 أسباب تجعل سلسلة OPPO Reno14 الرفيق المثالي لكل صانع محتوى
100 % قفزة الإنفاق الاستهلاكي في "مفاجآت صيف دبي"
وفاة موريس تمبلسمان قطب الماس الأمريكي عن 95 عاماً
تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم