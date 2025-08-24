403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
معهد BIBF يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات بالتعاون مع تمكين
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) المنامة، البحرين – 19 أغسطس 2025: احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال التدريب والتطوير، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات، وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت بمقر المعهد.
ويُعنى هذا البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، بتأهيل الخريجين البحرينيين الجدد من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والخبرة الميدانية اللازمة للانخراط والتميّز في قطاع المبيعات، أحد أكثر القطاعات حيوية وتنافساً في بيئة الأعمال.
وعلى مدار ستة أشهر، تلقى المشاركون تدريباً مكثفاً في العديد من المهارات منها مهارات الاتصال وخدمة العملاء، واستخدام الأدوات الرقمية، وإعداد العروض البيعية، إلى جانب التدريب العملي في بيئات عمل حقيقية ضمن مؤسسات مختلفة في مملكة البحرين، ما ساهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وقد تضمنت الفعالية تقديم عروض تسويقية من قبل المشاركين أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء، حيث تم تقييم الأداء بناءً على وضوح العرض، والقدرة على الإقناع، واستخدام المهارات المكتسبة خلال فترة البرنامج.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل "تمكين" بمخرجات البرنامج الذي أسهم في تمكين الشباب البحريني من اكتساب مهارات عملية ساعدتهم في الحصول على فرص عمل في مؤسسات رائدة في المملكة. وأكد أن هذه المبادرات تمثل خطوة حقيقية نحو بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة والإبداع، كما أعرب عن التزام صندوق العمل بدعم وتطوير الكوادر البحرينية من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ومن جانبها قالت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة بالمعهد، عن سعادتها بالنجاحات التي حققها المشاركون في هذه النسخة من البرنامج، والتي تُوّجت بحصول عدد منهم على فرص عمل فعلية في مؤسسات مرموقة داخل المملكة، الأمر الذي يعكس أثر البرنامج العملي وفاعليته في تأهيل الشباب البحريني لسوق العمل. كما أشادت السيدة عنود بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق العمل "تمكين" في دعم هذه المبادرة النوعية التي تركز على احتياجات السوق الفعلية، وتمنح الخريجين الأدوات اللازمة للتميز والنجاح.
وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.
يُذكر أن برنامج إعداد الخريجين في المبيعات يأتي ضمن جهود المعهد الاستراتيجية لتعزيز المهارات المهنية للشباب البحريني، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
ويُعنى هذا البرنامج، الذي تم تطويره بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، بتأهيل الخريجين البحرينيين الجدد من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والخبرة الميدانية اللازمة للانخراط والتميّز في قطاع المبيعات، أحد أكثر القطاعات حيوية وتنافساً في بيئة الأعمال.
وعلى مدار ستة أشهر، تلقى المشاركون تدريباً مكثفاً في العديد من المهارات منها مهارات الاتصال وخدمة العملاء، واستخدام الأدوات الرقمية، وإعداد العروض البيعية، إلى جانب التدريب العملي في بيئات عمل حقيقية ضمن مؤسسات مختلفة في مملكة البحرين، ما ساهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وقد تضمنت الفعالية تقديم عروض تسويقية من قبل المشاركين أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء، حيث تم تقييم الأداء بناءً على وضوح العرض، والقدرة على الإقناع، واستخدام المهارات المكتسبة خلال فترة البرنامج.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل "تمكين" بمخرجات البرنامج الذي أسهم في تمكين الشباب البحريني من اكتساب مهارات عملية ساعدتهم في الحصول على فرص عمل في مؤسسات رائدة في المملكة. وأكد أن هذه المبادرات تمثل خطوة حقيقية نحو بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة والإبداع، كما أعرب عن التزام صندوق العمل بدعم وتطوير الكوادر البحرينية من خلال تزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ومن جانبها قالت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة بالمعهد، عن سعادتها بالنجاحات التي حققها المشاركون في هذه النسخة من البرنامج، والتي تُوّجت بحصول عدد منهم على فرص عمل فعلية في مؤسسات مرموقة داخل المملكة، الأمر الذي يعكس أثر البرنامج العملي وفاعليته في تأهيل الشباب البحريني لسوق العمل. كما أشادت السيدة عنود بالدور المحوري الذي يقوم به صندوق العمل "تمكين" في دعم هذه المبادرة النوعية التي تركز على احتياجات السوق الفعلية، وتمنح الخريجين الأدوات اللازمة للتميز والنجاح.
وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.
يُذكر أن برنامج إعداد الخريجين في المبيعات يأتي ضمن جهود المعهد الاستراتيجية لتعزيز المهارات المهنية للشباب البحريني، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي
5 أسباب تجعل سلسلة OPPO Reno14 الرفيق المثالي لكل صانع محتوى
100 % قفزة الإنفاق الاستهلاكي في "مفاجآت صيف دبي"
وفاة موريس تمبلسمان قطب الماس الأمريكي عن 95 عاماً
تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم