“برغرايززر” تستحوذ على حصة أغلبية في“شڤل” لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية بالسعودية

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية برغرايززر للنمو المتوازن، ودعما لتنويع مصادر النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، وسعياً للدمج بين تجربة الطعام الممتازة التي تشتهر بها الشركة، وثقافة القهوة الفريدة التي تمثلها شڤل، ما يُثري تجربة العملاء ويُوفر خيارات أكثر تنوعاً وتميزاً.

إخلاء المسؤولية القانونية:

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.