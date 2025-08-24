“برغرايززر” تستحوذ على حصة أغلبية في“شڤل” لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية بالسعودية

403
“برغرايززر” تستحوذ على حصة أغلبية في“شڤل” لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية بالسعودية
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة“برغرايززر”، إحدى أبرز العلامات الوطنية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالمملكة، استحواذها على حصة أغلبية في قهوة ومحمصة شڤل، العلامة السعودية المتخصصة في القهوة عالية الجودة والعضو في الجمعية العالمية للقهوة المختصة، في صفقة تعزز التكامل بين العلامات التجارية الوطنية في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات السعودية.
وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية برغرايززر للنمو المتوازن، ودعما لتنويع مصادر النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، وسعياً للدمج بين تجربة الطعام الممتازة التي تشتهر بها الشركة، وثقافة القهوة الفريدة التي تمثلها شڤل، ما يُثري تجربة العملاء ويُوفر خيارات أكثر تنوعاً وتميزاً.
