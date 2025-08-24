  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
“برغرايززر” تستحوذ على حصة أغلبية في“شڤل” لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية بالسعودية

“برغرايززر” تستحوذ على حصة أغلبية في“شڤل” لتعزيز ريادتها في قطاع الأغذية بالسعودية

2025-08-24 08:15:49
(MENAFN- Asdaf News) أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة“برغرايززر”، إحدى أبرز العلامات الوطنية في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالمملكة، استحواذها على حصة أغلبية في قهوة ومحمصة شڤل، العلامة السعودية المتخصصة في القهوة عالية الجودة والعضو في الجمعية العالمية للقهوة المختصة، في صفقة تعزز التكامل بين العلامات التجارية الوطنية في قطاع الأغذية والمشروبات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات السعودية.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية برغرايززر للنمو المتوازن، ودعما لتنويع مصادر النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، وسعياً للدمج بين تجربة الطعام الممتازة التي تشتهر بها الشركة، وثقافة القهوة الفريدة التي تمثلها شڤل، ما يُثري تجربة العملاء ويُوفر خيارات أكثر تنوعاً وتميزاً.

MENAFN24082025007116015312ID1109968142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث