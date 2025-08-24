403
جامعة حمد بن خليفة تستهل العام الجامعي الجديد بتنظيم اللقاء التعريفي
(MENAFN- HBKU Media) الدوحة، 23 أغسطس 2025: نظمت جامعة حمد بن خليفة اللقاء التعريفي للطلاب الجدد، والذي شارك فيه عدد قياسي من المنضمين حديثًا إلى كليات الجامعة. وعُقدت فعاليات اللقاء في المدينة التعليمية، يومي 19 و20 أغسطس لطلاب البكالوريوس في مبنى هندسيات، ويوم 21 أغسطس لطلاب الدراسات العليا، كما شهدت الفعاليات الترحيب بالطلاب الحاليين في الحرم الجامعي.
ويمثّل البرنامج انطلاقة العام الجامعي 2025-2026، حيث استقبلت الجامعة 974 طالبًا وطالبة، من بينهم 308 في مرحلة البكالوريوس و666 في الدراسات العليا، التحقوا جميعًا في 48 برنامجًا أكاديميًا مبتكرًا. حيث تتماشى هذه البرامج مع المجالات الخمسة التي ترتكز عليها مسيرة التطوير الاقتصادي، والاجتماعي، والتكنولوجي لدولة قطر، وهي مجالات الصحة الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم المتطور، والاستدامة، والتقدم الاجتماعي.
كما شهد العام الأكاديمي الجديد تدشين كلية الاقتصاد والإدارة، والتي تقدّم برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد، وذلك تلبية للحاجة الملحّة في مسيرة تطوير الاقتصاد القطري واستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلية في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور برابهات هاجيلا، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية: "يسرنا الترحيب بالدفعة الجديدة من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا. وسيكون هذا العام الأكاديمي مميزًا في مسيرة جامعتنا مع تنامي أعداد الطلاب الملتحقين وتوسع برامجنا في تخصصات عديدة، حيث تعزز جامعة حمد بن خليفة قدرتهم على السعي وراء المستقبل الذي يتطلعون إليه، فالبحث والابتكار هما مصدر قوتنا، ويدرك طلابنا الأثر العملي والإيجابي لذلك على مسيرتهم التعليمية. وأنا على ثقة من أنهم انضموا إلى مجتمع أكاديمي متميز وسيخوضون تجربة استثنائية تنتظرهم في رحاب الجامعة".
وقد شهد اللقاء التعريفي تواجد قيادات الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية لتعريف الطلبة بالحياة الجامعية ومساعدتهم في رسم ملامح مسيرتهم الأكاديمية. كما قدّم عمداء كليات الجامعة الست: كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة إلى جانب رؤساء الأقسام الجامعية للبكالوريوس، إرشادات وتوصيات قيّمة للطلاب الجدد للتأكيد على شمولية المنظومة التعليمية والبحث المتميز اللذين توفرهما الجامعة.
جدير بالذكر أن الدفعة الجديدة تضم 303 طالبًا قطريًا، مما يعزز مساهمة الجامعة في دعم جهود التنمية البشرية الوطنية، من خلال تمكين الأجيال القادمة من التفوق في مجالات تخصصهم.
وتعليقًا على اللقاء التعريفي، قالت الدكتورة مريم المناعي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب: "تسعى جامعة حمد بن خليفة إلى إثراء تجربة الطلاب الأكاديمية وخارج قاعات الدراسة على حد سواء؛ ومع توسع برامجنا الأكاديمية واستقبال عدد أكبر من الطلاب، فإننا نواصل التزامنا بتهيئة بيئة متكاملة تشجع على التميز الأكاديمي، والتطور المهني، والنمو الشخصي. ويمثل هذا اللقاء بداية تعليمية ثرية للطلاب، وفرصة للتفاعل مع زملائهم، واستكشاف آفاق جامعة حمد بن خليفة، لذا أحثهم على استثمار هذه التجربة للانطلاق إلى آفاق مستقبلهم".
وباعتبارها عضوًا في مؤسسة قطر، تواصل جامعة حمد بن خليفة تمكين طلابها وتعزيز التواصل مع خريجيها من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم من خلال تزويدهم بفرص تعليمية واجتماعية متعددة التخصصات.
