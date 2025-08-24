403
عزيزي للتطوير العقاري تُعلن عن إنجاز 70% من مشروع "ريفييرا بيتش فرونت I"
(MENAFN- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21أغسطس 2025: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 70% من مشروع "ريفييرا بيتش فرونت I" المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد.
وقد اكتملت أعمال التشييد في "بيتش فرونت I"، وبلغت نسبة أعمال البناء وأعمال التكسية الداخلية 98% لكل منهما. ووصلت نسبة أعمال البلاط إلى 50%، بينما بلغت نسبة أعمال تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتركيبات الميكانيكا الكهربائية 83% و68% على التوالي. أما أعمال الواجهات، فقد بلغت 29%، والأعمال الخارجية 15%، ووصلت نسبة التشطيبات الإجمالية إلى 49% بدعم من قوة عاملة تبلغ 3200 عامل، ويسير العمل على قدم وساق نحو اكتماله في الربع الرابع من العام الجاري.
وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "مع تقدم وتيرة الأعمال بسرعة في "بيتش فرونت I" في ريفييرا، يتجلى التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية تجمع بين الفخامة والوظائف العملية. ومع اقترابنا من إكمال هذا المشروع، نحرص على تجاوز توقعات المستثمرين والعملاء، ومواصلة إثراء أفق دبي بمشاريع مميزة تدوم عبر الزمن."
ويقع مشروع "ريفييرا بيتش فرونت" في قلب مدينة محمد بن راشد، ويتضمن ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 20 طابقاً، تضم 555 وحدة سكنية متنوعة تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، إضافةً إلى مساحات البيع بالتجزئة. وتتميز كل مبنى بموقعه المميز على ضفاف بحيرة عزيزي المائية الصالحة للسباحة، التي تمتد على طول 2.7 كيلومتر. ويوفر المشروع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، بالإضافة إلى حمامات السباحة الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة. كما يتضمن مجموعة واسعة من المرافق الحديثة مثل صالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، ومناطق مخصصة للشواء، وملاعب الأطفال، ومساحات مخصصة لليوغا، ما يضمن تجربة معيشية متكاملة وراحة لا تضاهى.
ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.
