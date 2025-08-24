403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
stc توقع بروتوكول تعاون مشترك مع "الكويتية" لتعزيز الخدمات الرقمية
(MENAFN- Morimak) الكويت، 23 أغسطس 2025:
وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تطوير قطاعي الاتصالات والطيران، وتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تخدم المصالح المشتركة وتعزز من تجربة العملاء.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية stc الاستراتيجية لتعزيز نطاق شراكاتها مع القطاعات الحيوية في الكويت، والمساهمة في دعم التحول الرقمي على مستوى الدولة. كما يعكس التزام الشركة بتطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات في البلاد.
نطاق التعاون والأهداف الاستراتيجية
في بيان لها، أوضحت stc ان البروتوكول يشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التكامل بين خدمات الاتصالات والطيران. تقديم خدمات مشتركة تتيح لعملاء كلا الشركتين الاستفادة من مزايا وخدمات حصرية، مما يعزز من قيمة الخدمات المقدمة ويوفر تجربة متميزة للعملاء.
كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الشركتين، خاصة في مجال تطوير الأنظمة الرقمية وحلول الاتصالات المتقدمة من خلال كبرى الشركات العالمية مثل شركة أوراكل أحد شركاء stc الاستراتيجيين . وسيساهم هذا التبادل في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كلا القطاعين.
التطوير التقني والابتكار
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق حملات تسويقية مشتركة تهدف إلى الترويج لخدمات الطرفين، مع التركيز على الابتكار والجودة العالية التي تميز كلا الشركتين. ومن المتوقع ان تسهم هذه الحملات في تعزيز الوعي بالخدمات المتطورة المتاحة للعملاء.
التدريب والتطوير وخدمة المجتمع
من جهة أخرى، وفي إطار التزام الشركتين بالمسؤولية الاجتماعية، سيتم تنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المجتمع الكويتي وتساهم في التنمية المستدامة. وستشمل هذه المبادرات برامج بيئية وتعليمية واجتماعية تعكس قيم الشركتين والتزامهما بخدمة المجتمع.
الخطط المستقبلية والتوسع
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc المهندس / معتز بن عبدالله الضراب: "نحن فخورون بهذه الشراكة والتعاون المشترك مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، والتي تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز التحول الرقمي في دولة الكويت . هذا التعاون يجسد رؤيتنا في بناء جسور التواصل بين القطاعات الحيوية المختلفة، ويؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا.
وأضاف: "إن هذا البروتوكول يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطوير، حيث سنعمل معاً على استكشاف أحدث التقنيات وتطبيقها بما يخدم قطاعي الطيران والاتصالات. نؤمن بأن التعاون بين الشركات الرائدة في الكويت هو السبيل الأمثل لتحقيق التميز والريادة على المستوى الإقليمي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على جميع أطراف هذه الشراكة وعلى المجتمع الكويتي بشكل عام."
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/عبدالمحسن سالم الفقعان: "يسر الخطوط الجوية الكويتية استضافة حفل توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الاتصالات الكويتية (stc)، أحد أكبر مشغلي شبكة المحمول والاتصالات المتنقلة في دولة الكويت، حيث يأتي هذا التعاون سعياً من الخطوط الجوية الكويتية للتأكيد على دورها المحوري في مد جسور العلاقات وتوطيدها مع القطاعين العام والخاص بما يعود بالمصلحة والفائدة على بلادنا الحبيبة الكويت".
وأضاف الفقعان: "إن هذا البروتوكول بين الخطوط الجوية الكويتية وSTC يأتي في إطار توسيع نطاق التعاون إلى آفاقٍ جديدة ومستويات أخرى بما يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة ويساهم أيضاً في تبادل الخبرات في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والنقل الجوي والاتصالات وغيرها، الامر الذي يصب في مصلحة الطرفان وينمي من اقتصادنا الوطني".
وأعرب الكابتن الفقعان عن تقديره العميق للدور البارز لشركة الاتصالات الكويتية STC لما تقوم به من توفير خدمات الاتصالات والانترنت وحلول التكنولوجيا للأفراد والشركات بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.
واختتم الفقعان تصريحه بأن هذا البروتوكول يعد من الاتفاقيات المثمرة والهامة والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال الشراكات الناجحة، مثمناً في الوقت ذاته جهود STC الملموسة في بنائها لعلاقات متميزة ومثمرة مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وكمحرّك رئيسي ومطوّر لتكنولوجيا الاتصالات.
وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت. يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تطوير قطاعي الاتصالات والطيران، وتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تخدم المصالح المشتركة وتعزز من تجربة العملاء.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية stc الاستراتيجية لتعزيز نطاق شراكاتها مع القطاعات الحيوية في الكويت، والمساهمة في دعم التحول الرقمي على مستوى الدولة. كما يعكس التزام الشركة بتطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات مختلف القطاعات في البلاد.
نطاق التعاون والأهداف الاستراتيجية
في بيان لها، أوضحت stc ان البروتوكول يشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التكامل بين خدمات الاتصالات والطيران. تقديم خدمات مشتركة تتيح لعملاء كلا الشركتين الاستفادة من مزايا وخدمات حصرية، مما يعزز من قيمة الخدمات المقدمة ويوفر تجربة متميزة للعملاء.
كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الشركتين، خاصة في مجال تطوير الأنظمة الرقمية وحلول الاتصالات المتقدمة من خلال كبرى الشركات العالمية مثل شركة أوراكل أحد شركاء stc الاستراتيجيين . وسيساهم هذا التبادل في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في كلا القطاعين.
التطوير التقني والابتكار
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق حملات تسويقية مشتركة تهدف إلى الترويج لخدمات الطرفين، مع التركيز على الابتكار والجودة العالية التي تميز كلا الشركتين. ومن المتوقع ان تسهم هذه الحملات في تعزيز الوعي بالخدمات المتطورة المتاحة للعملاء.
التدريب والتطوير وخدمة المجتمع
من جهة أخرى، وفي إطار التزام الشركتين بالمسؤولية الاجتماعية، سيتم تنفيذ مبادرات مشتركة تخدم المجتمع الكويتي وتساهم في التنمية المستدامة. وستشمل هذه المبادرات برامج بيئية وتعليمية واجتماعية تعكس قيم الشركتين والتزامهما بخدمة المجتمع.
الخطط المستقبلية والتوسع
وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc المهندس / معتز بن عبدالله الضراب: "نحن فخورون بهذه الشراكة والتعاون المشترك مع شركة الخطوط الجوية الكويتية، والتي تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز التحول الرقمي في دولة الكويت . هذا التعاون يجسد رؤيتنا في بناء جسور التواصل بين القطاعات الحيوية المختلفة، ويؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا.
وأضاف: "إن هذا البروتوكول يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتطوير، حيث سنعمل معاً على استكشاف أحدث التقنيات وتطبيقها بما يخدم قطاعي الطيران والاتصالات. نؤمن بأن التعاون بين الشركات الرائدة في الكويت هو السبيل الأمثل لتحقيق التميز والريادة على المستوى الإقليمي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على جميع أطراف هذه الشراكة وعلى المجتمع الكويتي بشكل عام."
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/عبدالمحسن سالم الفقعان: "يسر الخطوط الجوية الكويتية استضافة حفل توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الاتصالات الكويتية (stc)، أحد أكبر مشغلي شبكة المحمول والاتصالات المتنقلة في دولة الكويت، حيث يأتي هذا التعاون سعياً من الخطوط الجوية الكويتية للتأكيد على دورها المحوري في مد جسور العلاقات وتوطيدها مع القطاعين العام والخاص بما يعود بالمصلحة والفائدة على بلادنا الحبيبة الكويت".
وأضاف الفقعان: "إن هذا البروتوكول بين الخطوط الجوية الكويتية وSTC يأتي في إطار توسيع نطاق التعاون إلى آفاقٍ جديدة ومستويات أخرى بما يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة ويساهم أيضاً في تبادل الخبرات في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والنقل الجوي والاتصالات وغيرها، الامر الذي يصب في مصلحة الطرفان وينمي من اقتصادنا الوطني".
وأعرب الكابتن الفقعان عن تقديره العميق للدور البارز لشركة الاتصالات الكويتية STC لما تقوم به من توفير خدمات الاتصالات والانترنت وحلول التكنولوجيا للأفراد والشركات بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.
واختتم الفقعان تصريحه بأن هذا البروتوكول يعد من الاتفاقيات المثمرة والهامة والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال الشراكات الناجحة، مثمناً في الوقت ذاته جهود STC الملموسة في بنائها لعلاقات متميزة ومثمرة مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وكمحرّك رئيسي ومطوّر لتكنولوجيا الاتصالات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي
5 أسباب تجعل سلسلة OPPO Reno14 الرفيق المثالي لكل صانع محتوى
100 % قفزة الإنفاق الاستهلاكي في "مفاجآت صيف دبي"
وفاة موريس تمبلسمان قطب الماس الأمريكي عن 95 عاماً
تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم