403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"الشارقة الإسلامي" يدعم المشاريع الريادية الشابة ضمن برنامج "رواد الأثير"
(MENAFN- Saharapr) انطلاقًا من التزامه الاستراتيجي بدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية الناشئة، شارك مصرف الشارقة الإسلامي في دعم النسخة الأخيرة من برنامج "رواد الأثير"، الذي نظمته إذاعة الشارقة، من خلال تقديم خدمة فتح حسابات مصرفية متكاملة لثلاثة من المشاريع الفائزة. ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام المصرف بدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية الناشئة، وتمكينهم من الانطلاق العملي وتنظيم معاملاتهم المالية بكفاءة، بما ينسجم مع رؤيته في تعزيز الشمول المالي والابتكار في قطاع الأعمال.
توفير بنية مالية مرنة وآمنة لرُواد الأعمال تُسهّل انطلاقتهم وتدعم نموهم واستمراريتهم بثقة
أكد سيف حمدان العلكيم رئيس شبكة الفروع وإدارة الثروات في مصرف الشارقة الإسلامي، أن رعاية برنامج "رواد الأثير" الذي يشكّل منصة مُلهمة لاكتشاف وتمكين المواهب الشابة ورواد الأعمال، تجسّد رؤية المصرف في بناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على ثقافة الابتكار وروح المبادرة، وبما يعكس التوجهات التنموية لإمارة الشارقة.
وأضاف: "نلتزم في المصرف بمرافقة أصحاب المشاريع الناشئة منذ خطواتهم الأولى، عبر تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وتوفير بنية مالية آمنة تُسهّل انطلاقتهم وتعزز نموهم واستمراريتهم بثقة. ونسعى إلى أن نكون الشريك الاستراتيجي الأول لكل فكرة ريادية تتحول إلى مشروع يُثري الاقتصاد المحلي ويدعم بيئة ريادة الأعمال في الدولة."
وأشار إلى أن مساهمات المصرف لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل دورًا مجتمعيًا فاعلًا يتمثل في تمكين الشباب من خلال مبادرات نوعية تخلق فرصًا اقتصادية حقيقية وتحفّز الابتكار والإبداع، مؤكدًا أن دعم الأفكار الريادية هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا وبناء لمجتمع معرفي يملك أدوات النجاح.
خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من رواد الأعمال
وثمّن القائمون على البرنامج هذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المتمكنين من أدوات العصر ومفاهيم ريادة الأعمال. وأشادوا بالتكامل المثمر مع الجهات الداعمة، وفي مقدمتها مصرف الشارقة الإسلامي، الذي شكّل نموذجًا رائدًا في الشراكة المجتمعية من خلال دعمه الفاعل للبرنامج ومساهمته المباشرة في تمكين الشباب.
توفير بنية مالية مرنة وآمنة لرُواد الأعمال تُسهّل انطلاقتهم وتدعم نموهم واستمراريتهم بثقة
أكد سيف حمدان العلكيم رئيس شبكة الفروع وإدارة الثروات في مصرف الشارقة الإسلامي، أن رعاية برنامج "رواد الأثير" الذي يشكّل منصة مُلهمة لاكتشاف وتمكين المواهب الشابة ورواد الأعمال، تجسّد رؤية المصرف في بناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على ثقافة الابتكار وروح المبادرة، وبما يعكس التوجهات التنموية لإمارة الشارقة.
وأضاف: "نلتزم في المصرف بمرافقة أصحاب المشاريع الناشئة منذ خطواتهم الأولى، عبر تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وتوفير بنية مالية آمنة تُسهّل انطلاقتهم وتعزز نموهم واستمراريتهم بثقة. ونسعى إلى أن نكون الشريك الاستراتيجي الأول لكل فكرة ريادية تتحول إلى مشروع يُثري الاقتصاد المحلي ويدعم بيئة ريادة الأعمال في الدولة."
وأشار إلى أن مساهمات المصرف لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل دورًا مجتمعيًا فاعلًا يتمثل في تمكين الشباب من خلال مبادرات نوعية تخلق فرصًا اقتصادية حقيقية وتحفّز الابتكار والإبداع، مؤكدًا أن دعم الأفكار الريادية هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا وبناء لمجتمع معرفي يملك أدوات النجاح.
خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من رواد الأعمال
وثمّن القائمون على البرنامج هذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المتمكنين من أدوات العصر ومفاهيم ريادة الأعمال. وأشادوا بالتكامل المثمر مع الجهات الداعمة، وفي مقدمتها مصرف الشارقة الإسلامي، الذي شكّل نموذجًا رائدًا في الشراكة المجتمعية من خلال دعمه الفاعل للبرنامج ومساهمته المباشرة في تمكين الشباب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي
5 أسباب تجعل سلسلة OPPO Reno14 الرفيق المثالي لكل صانع محتوى
100 % قفزة الإنفاق الاستهلاكي في "مفاجآت صيف دبي"
وفاة موريس تمبلسمان قطب الماس الأمريكي عن 95 عاماً
تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم