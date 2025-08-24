403
"إيدين العقارية" تحطم الأرقام القياسية ببيع فيلا بـ 260 مليون درهم في تلال الإمارات
(MENAFN- Your Mind Media ) دبي، الإمارات العربية المتحدة – ٢٠ آب/أغسطس 2025:
كشفت شركة " إيدين العقارية"، الرائدة في قطاع الوساطة العقارية الفاخرة في دولة الإمارات، عن تحقيق إنجاز غير مسبُوق في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي، بعدما أنجزت بنجاح صفقة بيع استثنائية لفيلا مستقلة مُشيدة على قطعة أرض واحدة في منطقة تلال الإمارات، بقيمة بلغت 260 مليون درهم. وتُعد هذه الصفقة الأكبر من نوعها على الإطلاق في تاريخ مبيعات الفلل المستقلة داخل هذا الحي السكني الفاخر.
عقار فريد حظي بأعلى مستويات السرية والخصوصية في التعامل
وباستراتيجية مُبتكرة، تولى فابريسيو سالتيني، الشريك الإداري المخضرم لدى شركة " إيدين العقارية"، قيادة هذه الصفقة المميزة مُمثلًا عن البائع، في حين تولى مايكل شارالامبوس، المدير المشارك لدى "دبي سوذبيز إنترناشونال ريالتي"، تمثيل المشتري. ويقع العقار على مساحة تُقارب 50 ألف قدم مربعة، ولم يُدرج في القوائم العقارية العامة، حيث اقتصر عرضه على المشترين الذين اجتازوا عملية تأهيل دقيقة ومُسبقة، في تأكيد على مستوى الخصوصية الاستثنائي الذي تتسم به الصفقات العقارية ضمن هذه الفئة وهذا الموقع المرموق.
وفي تصريح له، أشار فابريسيو سالتيني، الشريك الإداري في شركة " إيدين العقارية"، بقوله " اعتمدنا في التعامل مع هذا العقار الفريد، بصفتنا ممثلين عن البائع، استراتيجية تعكس قيمته ومكانته الرفيعة، من خلال إدارة دقيقة ومُحكمة وحرص تام على الالتزام بأقصى معايير السرية والخصوصية."
وتابع بقوله، "بفضل موقعه المميز في قلب أرقى مناطق تلال الإمارات، ضمن ما يُعرف بـ"الميل الذهبي"، يمتد هذا العقار على مساحة 50 ألف قدم مربعة، ويضم 7 غرف نوم فاخرة، مع إطلالات بانورامية ساحرة على البحيرات وملعب الغولف الراقي "مونتجمري". وتجسد هذه الصفقة قناعتنا الراسخة بأن الجمع بين العلاقات رفيعة المستوى، والخبرة العميقة في السوق، والالتزام المطلق بالسرية، هو ما يصنع الفارق ويحقق النتائج المتميزة ".
وحول الأهمية الاستراتيجية لتلك الصفقة أشار بارني كرومبتون، الشريك المؤسس لـ " إيدين العقارية بقوله "إن مشاركتنا في 3 من أصل 4 صفقات كبرى في تلال الإمارات لا تُعد مجرد إنجاز عابر، بل دليل واضح على متانة ومرونة سوق العقارات الفاخرة في دبي. فالطلب العالمي على الأصول النادرة في هذه المدينة المميزة، لا يزال في أعلى مستوياته، فيما تواصل تلال الإمارات تعزيز موقعها كوجهة استثمارية فاخرة مفضلة لأصحاب الثروات الكبيرة".
يشكل هذا الإنجاز محطة بارزة تعزز ريادة شركة "إيدين العقارية" في سوق العقارات الفاخرة بمنطقة تلال الإمارات، حيث نجحت، بالتعاون مع شركائها، في إتمام بيع 3 من بين 4 عقارات تُعد الأغلى في تاريخ هذه المنطقة، بقيم بلغت 260,000,000 درهم 210,000,000 درهم و209,000,000 درهم.
تُعد منطقة تلال الإمارات، التي تُلقّب بـ "بيفرلي هيلز دبي"، واحدة من أكثر الوجهات تميزا وفخامة في دولة الإمارات؛ حيث تستقطب أفراد العائلات الملكية والمشاهير وكبار قادة الأعمال حول العالم. وتبرز صفقة البيع القياسية، التي بلغت قيمتها 260 مليون درهم، الجاذبية الاستثنائية لسوق العقارات الفاخرة في دبي، مؤكدة مكانتها كمركز استثماري بارز لأصحاب الثروات العالية.
وبفضل نجاحها المستمر، تُواصل " إيدين العقارية" إعادة صياغة مفهوم قطاع العقارات الفاخرة، من خلال تبني نهج قائم على الدمج بين الخصوصية المطلقة وتحقيق نتائج استثنائية.
