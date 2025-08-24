قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتين بجنوب سوريا

MENAFN - Al-Bayan) ">توغلت قوات إسرائيلية اليوم الأحد في بلدتين بريف القنطيرة في جنوب سوريا .

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي بدورية عسكرية مؤلفة من مدرعة وسيارتي دفع رباعي مُحمّلتين بالجنود وسط استمرار تحركاتها في المنطقة".

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغّل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.