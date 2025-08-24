مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وipark لتعزيز الريادة والابتكار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع حاضنة الأعمال "iPARK" التابعة للجمعية العلمية الملكية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم الإبداع والريادة ونقل التكنولوجيا وتسجيلها وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى المشاركة في شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا الأردنية والعمل على نشر ثقافة الابتكار بين الطلبة والأكاديميين.



وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، وقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، الدكتور محمد مشاعلة، والمدير التنفيذي للحاضنة المهندس عمر حمارنة.



وأكد مشاعلة، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الجامعة نحو بناء منظومة متكاملة للابتكار والإبداع، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الجمعية وحاضنة "iPARK" في دعم الطلبة والباحثين وتمكينهم من تطوير مشاريع ريادية قابلة للتطبيق والنمو، مشددا على أن الجامعة تسعى لتخريج كوادر مبدعة قادرة على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل.