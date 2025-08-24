مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وipark لتعزيز الريادة والابتكار
وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، وقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، الدكتور محمد مشاعلة، والمدير التنفيذي للحاضنة المهندس عمر حمارنة.
وأكد مشاعلة، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الجامعة نحو بناء منظومة متكاملة للابتكار والإبداع، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الجمعية وحاضنة "iPARK" في دعم الطلبة والباحثين وتمكينهم من تطوير مشاريع ريادية قابلة للتطبيق والنمو، مشددا على أن الجامعة تسعى لتخريج كوادر مبدعة قادرة على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل.
