القطامين يؤكد أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة قطاع النقل

2025-08-24 08:13:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة لتطوير قطاع النقل في الأردن، مشيرا إلى أهمية توفر قاعدة بيانات ومعلومات شاملة وموحدة تربط بين جميع المؤسسات ذات العلاقة.


وقال القطامين، خلال لقائه رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، اليوم الأحد، بحضور أمين عام الوزارة، المهندس فارس أبو ديه، إن الوزارة تعمل على تحسين واقع النقل بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، موضحا أن التكنولوجيا تمثل أداة رئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.

