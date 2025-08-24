إيلون ماسك يعلن فتح مصدر نموذج الذكاء الاصطناعي غروك 2.5

403
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الملياردير إيلون ماسك أن نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5" من تطوير شركته xAI أصبح مفتوح المصدر، ما يتيح للمطورين والباحثين الوصول إلى الكود البرمجي وتعديله بحرية.
"غروك 2.5" هو روبوت محادثة ذكي مشابه لتقنيات مثل "تشات جي بي تي"، يستخدم في منصة "إكس" ويتميز بقدرته على الإجابة عن الأسئلة، توليد النصوص، وتحليل البيانات.
كما كشف ماسك أن النسخة القادمة، "غروك 3"، ستكون مفتوحة المصدر أيضًا خلال نحو 6 أشهر.
