إيلون ماسك يعلن فتح مصدر نموذج الذكاء الاصطناعي غروك 2.5

2025-08-24 08:13:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الملياردير إيلون ماسك أن نموذج الذكاء الاصطناعي "غروك 2.5" من تطوير شركته xAI أصبح مفتوح المصدر، ما يتيح للمطورين والباحثين الوصول إلى الكود البرمجي وتعديله بحرية.


"غروك 2.5" هو روبوت محادثة ذكي مشابه لتقنيات مثل "تشات جي بي تي"، يستخدم في منصة "إكس" ويتميز بقدرته على الإجابة عن الأسئلة، توليد النصوص، وتحليل البيانات.


كما كشف ماسك أن النسخة القادمة، "غروك 3"، ستكون مفتوحة المصدر أيضًا خلال نحو 6 أشهر.

