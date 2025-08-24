أوقاف عجلون: 10 آلاف طالب وطالبة شاركوا بالمراكز الصيفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير أوقاف محافظة عجلون، الدكتور صفوان القضاة، أن عدد الطلبة المشاركين في الدورات الصيفية لهذا العام بلغ 9990 طالبا وطالبة، موزعين على مختلف مناطق المحافظة التابعة للمديرية.



وأوضح القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أنه تم توزيع المشاركين على 68 مركزا للذكور و64 مركزا للإناث، إضافة إلى 22 مركزا تابعا لقسم الشؤون النسائية في عبين الجنيد، و32 مركزا في لواء كفرنجة.



وبين أن وزارة الأوقاف نظمت ضمن هذه المراكز ورش عمل توعوية حملت شعار "يدا بيد من المخدرات، نحمي أجيال الغد"، إلى جانب محاضرات متنوعة قدمها الأئمة بهدف ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الشباب، وتعزيز الوعي المجتمعي لديهم.