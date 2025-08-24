أوقاف عجلون: 10 آلاف طالب وطالبة شاركوا بالمراكز الصيفية

أوقاف عجلون: 10 آلاف طالب وطالبة شاركوا بالمراكز الصيفية
وأوضح القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أنه تم توزيع المشاركين على 68 مركزا للذكور و64 مركزا للإناث، إضافة إلى 22 مركزا تابعا لقسم الشؤون النسائية في عبين الجنيد، و32 مركزا في لواء كفرنجة.
وبين أن وزارة الأوقاف نظمت ضمن هذه المراكز ورش عمل توعوية حملت شعار "يدا بيد من المخدرات، نحمي أجيال الغد"، إلى جانب محاضرات متنوعة قدمها الأئمة بهدف ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الشباب، وتعزيز الوعي المجتمعي لديهم.
