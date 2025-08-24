  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
فاجعة شاطئ أبو تلات في مصر.. المنقذ يروي ما حدث

2025-08-24 08:13:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، يوم السبت، حادثة غرق جماعي مأساوية أسفرت عن وفاة 6 طلاب (3 فتيات و3 شباب)، وإصابة 26 آخرين بحالات اختناق، أثناء رحلة طلابية لأكاديمية متخصصة في الضيافة الجوية.


وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح كانا السبب الرئيسي للحادث، مشيرًا إلى أن الشاطئ كان مغلقًا فعليًا، حيث كانت الرايات الحمراء مرفوعة منذ 3 أيام، في إشارة إلى منع السباحة نهائيًا.


ووفق رواية أحد المنقذين، بدأت الواقعة حين قررت إحدى الطالبات النزول للمياه مخالفة التعليمات، فاندفعت زميلاتها لمحاولة إنقاذها، مما أدى إلى حالة من الفوضى والغرق الجماعي. ورغم نجاح المنقذين في إنقاذ الفتاة الأولى و24 آخرين، إلا أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم.


أوضح المحافظ أن فرق الإنقاذ تدخلت على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العجمي التخصصي والعامرية العام، بينهم 4 حالات حرجة، بينما خرج معظمهم بعد استقرار حالتهم.


من جانبه، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع، وسماع شهادات المصابين والشهود، فيما أعلنت المحافظة إغلاق الشاطئ وتشديد الرقابة، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات السلامة، خصوصًا خلال الرحلات الجماعية.


