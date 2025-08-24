الخيرية الهاشمية تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرتين محملتين بمساعدات إغاثية عاجلة مقدمة من جمهورية سلوفينيا لدعم أهالي قطاع غزة، ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر الأراضي الأردنية.



ووصلت الطائرتان إلى مطار ماركا العسكري يومي الاثنين 18 آب والأحد 24 آب 2025، وهما الرابعة والخامسة من نوعهما، فيما من المقرر وصول طائرتين إضافيتين قبل نهاية الشهر الحالي.



وكان في استقبال الطائرتين الملحق العسكري في السفارة السلوفينية بعمان جبر مراد، إلى جانب كوادر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تتولى تسيير هذه المساعدات ضمن القوافل الإغاثية المتجهة إلى غزة.