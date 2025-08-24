  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الخيرية الهاشمية تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة

الخيرية الهاشمية تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة

2025-08-24 08:13:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرتين محملتين بمساعدات إغاثية عاجلة مقدمة من جمهورية سلوفينيا لدعم أهالي قطاع غزة، ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر الأراضي الأردنية.


ووصلت الطائرتان إلى مطار ماركا العسكري يومي الاثنين 18 آب والأحد 24 آب 2025، وهما الرابعة والخامسة من نوعهما، فيما من المقرر وصول طائرتين إضافيتين قبل نهاية الشهر الحالي.


وكان في استقبال الطائرتين الملحق العسكري في السفارة السلوفينية بعمان جبر مراد، إلى جانب كوادر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تتولى تسيير هذه المساعدات ضمن القوافل الإغاثية المتجهة إلى غزة.

MENAFN24082025000208011052ID1109968100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث