الخيرية الهاشمية تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة

الخيرية الهاشمية تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة
ووصلت الطائرتان إلى مطار ماركا العسكري يومي الاثنين 18 آب والأحد 24 آب 2025، وهما الرابعة والخامسة من نوعهما، فيما من المقرر وصول طائرتين إضافيتين قبل نهاية الشهر الحالي.
وكان في استقبال الطائرتين الملحق العسكري في السفارة السلوفينية بعمان جبر مراد، إلى جانب كوادر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تتولى تسيير هذه المساعدات ضمن القوافل الإغاثية المتجهة إلى غزة.
