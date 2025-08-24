شفاهك قد تكشف أسراراً خطيرة عن صحتك.. علامات لا يجب تجاهلها

403
شفاهك قد تكشف أسراراً خطيرة عن صحتك.. علامات لا يجب تجاهلها
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليست الشفاه مجرد مظهر جمالي، بل مرآة تعكس الحالة الصحية للجسم، وقد تنذر بأمراض تتراوح بين نقص الفيتامينات وحتى السرطان. إليك أبرز العلامات:
🔹 تجاعيد حول الفم:
طبيعية مع التقدم بالعمر، لكنها تتسارع بسبب التدخين والشمس.
🔹 جفاف وبقع خشنة:
إذا لم تستجب الشفاه للترطيب لأكثر من أسبوعين، قد تكون علامة مبكرة على تغيرات قبل سرطانية (التهاب الشفاه السفعي).
🔹 تشقق مستمر:
يدل على الجفاف الشديد أو نقص الماء. يُنصح بشرب لترين من الماء يومياً.
🔹 بثور وتقرحات:
قد تكون بسبب فيروس الهربس (معدٍ)، أو مؤشراً على أمراض أخرى مثل الزهري أو الورم الحليمي.
🔹 شقوق عند الأطراف:
تعرف بالتهاب الشفاه الزاوي، وغالباً ما تنتج عن فطريات أو نقص فيتامين B2.
🔹 تغير لون الشفاه:
اللون الشاحب قد يشير لفقر الدم، بينما الزرقة تدل على نقص الأكسجين – وكلاهما يستدعي فحصاً طبياً.
🔹 بقع داكنة أو تورم مفاجئ:
قد تكون بسبب الشمس أو أدوية، لكن تغير شكلها أو ظهورها فجأة قد يدل على سرطان الجلد. أما التورم، فيرتبط عادة بالحساسية وقد يشكل خطراً.
✅ نصائح للوقاية:
استخدام مرطب شفاه بمعامل حماية SPF 30
شرب كميات كافية من الماء
تجنب التدخين والتعرض الطويل لأشعة الشمس
💡 تذكّر: العناية بالشفاه ليست تجميلية فقط، بل قد تنقذ حياتك من خلال كشف مبكر لمشاكل صحية خفية.
