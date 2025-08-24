  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
شفاهك قد تكشف أسراراً خطيرة عن صحتك.. علامات لا يجب تجاهلها

2025-08-24 08:12:59
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليست الشفاه مجرد مظهر جمالي، بل مرآة تعكس الحالة الصحية للجسم، وقد تنذر بأمراض تتراوح بين نقص الفيتامينات وحتى السرطان. إليك أبرز العلامات:
🔹 تجاعيد حول الفم:
طبيعية مع التقدم بالعمر، لكنها تتسارع بسبب التدخين والشمس.
🔹 جفاف وبقع خشنة:
إذا لم تستجب الشفاه للترطيب لأكثر من أسبوعين، قد تكون علامة مبكرة على تغيرات قبل سرطانية (التهاب الشفاه السفعي).
🔹 تشقق مستمر:
يدل على الجفاف الشديد أو نقص الماء. يُنصح بشرب لترين من الماء يومياً.
🔹 بثور وتقرحات:
قد تكون بسبب فيروس الهربس (معدٍ)، أو مؤشراً على أمراض أخرى مثل الزهري أو الورم الحليمي.
🔹 شقوق عند الأطراف:
تعرف بالتهاب الشفاه الزاوي، وغالباً ما تنتج عن فطريات أو نقص فيتامين B2.
🔹 تغير لون الشفاه:
اللون الشاحب قد يشير لفقر الدم، بينما الزرقة تدل على نقص الأكسجين – وكلاهما يستدعي فحصاً طبياً.
🔹 بقع داكنة أو تورم مفاجئ:
قد تكون بسبب الشمس أو أدوية، لكن تغير شكلها أو ظهورها فجأة قد يدل على سرطان الجلد. أما التورم، فيرتبط عادة بالحساسية وقد يشكل خطراً.


✅ نصائح للوقاية:
استخدام مرطب شفاه بمعامل حماية SPF 30
شرب كميات كافية من الماء
تجنب التدخين والتعرض الطويل لأشعة الشمس


💡 تذكّر: العناية بالشفاه ليست تجميلية فقط، بل قد تنقذ حياتك من خلال كشف مبكر لمشاكل صحية خفية.

