تضمين بعض العناصر الغذائية يرتبط بطول العمر

2025-08-24 08:12:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة من جامعة كوينز في بلفاست أن تناول أطعمة غنية بالفلافونويد – مثل الشاي، التوت، التفاح، العنب، والبرتقال – قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويعزز الصحة العامة.


🧪 أبرز نتائج الدراسة:
متابعة أكثر من 120 ألف شخص لمدة 10 سنوات.
تناول حوالي 500 ملغ من الفلافونويد يومياً (يعادل كوبين من الشاي) مرتبط بـ:
انخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 16%.
انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10%.


🍫 مصادر الفلافونويد:
التوت الأزرق والفراولة
التفاح والعنب والبرتقال
الشاي (خاصة الأسود والأخضر)
الشوكولا الداكنة


💡 لماذا هي مفيدة؟
تعمل أنواع الفلافونويد بطرق مختلفة:
بعضها يُخفض ضغط الدم
بعضها يُقلل الكوليسترول
وبعضها يُحارب الالتهابات المزمنة
✅ الخلاصة:
كوبان من الشاي + فاكهة غنية بالفلافونويد كل يوم = صحة أفضل وحياة أطول.

