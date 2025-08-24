تضمين بعض العناصر الغذائية يرتبط بطول العمر

تضمين بعض العناصر الغذائية يرتبط بطول العمر
🧪 أبرز نتائج الدراسة:
متابعة أكثر من 120 ألف شخص لمدة 10 سنوات.
تناول حوالي 500 ملغ من الفلافونويد يومياً (يعادل كوبين من الشاي) مرتبط بـ:
انخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 16%.
انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10%.
🍫 مصادر الفلافونويد:
التوت الأزرق والفراولة
التفاح والعنب والبرتقال
الشاي (خاصة الأسود والأخضر)
الشوكولا الداكنة
💡 لماذا هي مفيدة؟
تعمل أنواع الفلافونويد بطرق مختلفة:
بعضها يُخفض ضغط الدم
بعضها يُقلل الكوليسترول
وبعضها يُحارب الالتهابات المزمنة
✅ الخلاصة:
كوبان من الشاي + فاكهة غنية بالفلافونويد كل يوم = صحة أفضل وحياة أطول.
24
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
تظاهرات حاشدة للمعارضة الإيفوارية رفضا لولاية رابعة للرئيس الحالي
5 أسباب تجعل سلسلة OPPO Reno14 الرفيق المثالي لكل صانع محتوى
100 % قفزة الإنفاق الاستهلاكي في "مفاجآت صيف دبي"
وفاة موريس تمبلسمان قطب الماس الأمريكي عن 95 عاماً
تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم