تضمين بعض العناصر الغذائية يرتبط بطول العمر

🧪 أبرز نتائج الدراسة:

متابعة أكثر من 120 ألف شخص لمدة 10 سنوات.

تناول حوالي 500 ملغ من الفلافونويد يومياً (يعادل كوبين من الشاي) مرتبط بـ:

انخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 16%.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10%.



🍫 مصادر الفلافونويد:

التوت الأزرق والفراولة

التفاح والعنب والبرتقال

الشاي (خاصة الأسود والأخضر)

الشوكولا الداكنة



💡 لماذا هي مفيدة؟

تعمل أنواع الفلافونويد بطرق مختلفة:

بعضها يُخفض ضغط الدم

بعضها يُقلل الكوليسترول

وبعضها يُحارب الالتهابات المزمنة

✅ الخلاصة:

كوبان من الشاي + فاكهة غنية بالفلافونويد كل يوم = صحة أفضل وحياة أطول.

