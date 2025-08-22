الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه المقدسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف هذه الجرائم.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 56 لحريق المسجد الأقصى المبارك على يد المستوطن الإرهابي المتطرف مايكل دينيس روهان بتاريخ 21 آب 1969، إن~ "عصابات المستوطنين ما تزال تواصل العدوان والاقتحامات المستمرة والمدانة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته وانتهاك حرمته، بقيادة وزراء من حكومة نتنياهو وحماية جيش وشرطة الاحتلال لفرض تقسميه زمانيا ومكانيا ومواصلة التطهير العرقي ضد أهل القدس لمحو الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف البيان، "إن هذه الذكرى الأليمة تتزامن مع حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني خاصة بقطاع غزة الذي يتعرض لجريمة تدمير شامل لجميع مقومات الحياة، بينما تتواصل في الضفة الغربية المحتلة جريمة الاستيطان والضم، والاستيلاء على الأراضي وآخرها المخطط الاستعماري التهويدي E1 الذي يستهدف فصل القدس عن محيطها وتقطيع أوصال الضفة الغربية بما يقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على المكانة الخاصة لمدينة القدس الشريف وسلامة أماكنها المقدسة وحرمتها، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية إزاء سلامة جميع الأماكن المقدسة تحت احتلالها الغاشم، وحيّت صمود الشعب الفلسطيني وتصديه لكافة المشاريع التهويدية لمدينة القدس، ومواجهة مشاريع الاحتلال الاستعمارية لطمس هويتها وتفريغها من سكانها.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 56 لحريق المسجد الأقصى المبارك على يد المستوطن الإرهابي المتطرف مايكل دينيس روهان بتاريخ 21 آب 1969، إن~ "عصابات المستوطنين ما تزال تواصل العدوان والاقتحامات المستمرة والمدانة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته وانتهاك حرمته، بقيادة وزراء من حكومة نتنياهو وحماية جيش وشرطة الاحتلال لفرض تقسميه زمانيا ومكانيا ومواصلة التطهير العرقي ضد أهل القدس لمحو الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف البيان، "إن هذه الذكرى الأليمة تتزامن مع حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني خاصة بقطاع غزة الذي يتعرض لجريمة تدمير شامل لجميع مقومات الحياة، بينما تتواصل في الضفة الغربية المحتلة جريمة الاستيطان والضم، والاستيلاء على الأراضي وآخرها المخطط الاستعماري التهويدي E1 الذي يستهدف فصل القدس عن محيطها وتقطيع أوصال الضفة الغربية بما يقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على المكانة الخاصة لمدينة القدس الشريف وسلامة أماكنها المقدسة وحرمتها، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية إزاء سلامة جميع الأماكن المقدسة تحت احتلالها الغاشم، وحيّت صمود الشعب الفلسطيني وتصديه لكافة المشاريع التهويدية لمدينة القدس، ومواجهة مشاريع الاحتلال الاستعمارية لطمس هويتها وتفريغها من سكانها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
منظمة دولية: المجاعة وسوء التغذية الحاد في غزة وصل حده الأقصى
ذا أتلانتيك: حماس لا يزال لديها نحو 20 ألف مقاتل
السعودية تستضيف الألعاب الآسيوية الشتوية
خالد الشملان بيت التمويل حقق أداء ماليا قويا بتكامل وتنوع للإيرادات
وفيات الأردن السبت 23-8-2025
الأوقاف تدعو مرشحين للمقابلات الشخصية لوظائف مؤذن وخادم مسجد - أسماء