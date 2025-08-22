  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الجامعة العربية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

2025-08-22 08:10:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه المقدسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف هذه الجرائم.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الجمعة، في الذكرى الـ 56 لحريق المسجد الأقصى المبارك على يد المستوطن الإرهابي المتطرف مايكل دينيس روهان بتاريخ 21 آب 1969، إن~ "عصابات المستوطنين ما تزال تواصل العدوان والاقتحامات المستمرة والمدانة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته وانتهاك حرمته، بقيادة وزراء من حكومة نتنياهو وحماية جيش وشرطة الاحتلال لفرض تقسميه زمانيا ومكانيا ومواصلة التطهير العرقي ضد أهل القدس لمحو الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف البيان، "إن هذه الذكرى الأليمة تتزامن مع حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني خاصة بقطاع غزة الذي يتعرض لجريمة تدمير شامل لجميع مقومات الحياة، بينما تتواصل في الضفة الغربية المحتلة جريمة الاستيطان والضم، والاستيلاء على الأراضي وآخرها المخطط الاستعماري التهويدي E1 الذي يستهدف فصل القدس عن محيطها وتقطيع أوصال الضفة الغربية بما يقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على المكانة الخاصة لمدينة القدس الشريف وسلامة أماكنها المقدسة وحرمتها، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية إزاء سلامة جميع الأماكن المقدسة تحت احتلالها الغاشم، وحيّت صمود الشعب الفلسطيني وتصديه لكافة المشاريع التهويدية لمدينة القدس، ومواجهة مشاريع الاحتلال الاستعمارية لطمس هويتها وتفريغها من سكانها.

