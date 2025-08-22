ألمانيا لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية

403
ألمانيا لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن برلين لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية لأن ذلك سيقوّض أي جهود للتوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض مع إسرائيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "ما يزال التوصل لحل الدولتين عن طريق التفاوض هدفنا حتى وإن بدا بعيد المنال حاليا... وسيأتي الاعتراف بفلسطين في نهاية هذه العملية على الأرجح، ومثل هذه القرارات الآن غير بنّاءة".
وأعلنت دول، من بينها أستراليا وبريطانيا وفرنسا وكندا، في الآونة الأخيرة أنها ستعترف بدولة فلسطينية وفق شروط معينة.
